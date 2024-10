Полицията претърсва хотела, в който почина Лиъм Пейн

П олицията в Буенос Айрес претърсва хотела, в който преди седмица на 31-годишна възраст почина британският певец Лиъм Пейн, бивш член на момчешката група „Уан дайрекшън“, когато падна от третия етаж на стаята си, предаде АФП.

Полицаи са в хотела, „за да извършат претърсване, разпоредено от прокурора с цел изземване на предмети, представляващи интерес за разследването“, съобщи полицейски източник пред АФП. Неговата самоличност е анонимна.

Liam Payne's hotel in Argentina stormed by police hunting for employee details https://t.co/lqQIBLItPJ pic.twitter.com/jBIFgHZC2m