Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

У краинката, заподозряна като извършител на бомбения атентат срещу олигарх в Монако, е била открита мъртва с огнестрелни рани близо до Киев, съобщават местни медии. Тялото на 39-годишната Анастасия Березовска е намерено около 23:00 часа на 6 юли, твърди вестник „Правда“.

Тя е заподозряна, че на 29 юни, малко преди 21:00 часа местно време, е оставила пакет във фоайето на жилищна сграда в Монако, след което е избягала пеша и е отпътувала за Германия.

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Санкционираният украински милионер Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му бяха тежко ранени при експлозията. За Березовска, която говори немски, беше издадена червена бюлетина от Интерпол. Тя се издирваше за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път с престъпни намерения и престъпен заговор. Заместник-прокурорът на Монако Морган Реймънд заяви, че по време на нападението жената е била дегизирана като мъж, съобщава Daily Mail.

Ukrainian woman 'behind Monaco bomb attack on oligarch is found dead near Kyiv after being shot', report claims https://t.co/U10dk82SHH — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

След взрива партньорката на Ермолаев – 46-годишната украинка Анна Насобина, която живее в Лондон, се бори за живота си, след като краката ѝ са били ампутирани вследствие на нараняванията. 13-годишният син на двойката, Ариел, също е с леки наранявания.

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Данните показват, че Березовска е пристигнала в Украйна на 1 юли. След откриването на тялото ѝ са задържани двама заподозрени, включително действащ офицер от военното разузнаване, съобщава медията, позовавайки се на източник от правоприлагащите органи. „Единият от тях е настоящ служител на Главното управление за разузнаване (ГУР), а другият е бивш служител на полицията.“ За момента няма официално потвърждение на тази информация.

🇲🇨🇺🇦 Ukrainian billionaire Vadym Yermolaiev, who was sanctioned by Kyiv in 2023 after a falling out with Zelensky’s government, was seriously injured alongside members of his family after a bomb packed with metal fragments exploded in the lobby of a luxury building in Monaco pic.twitter.com/UXJYxMW7Di — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) June 30, 2026

Олигархът – един от най-богатите хора в Украйна, който се е отказал от гражданството си – вече е излязъл от кома след експлозията. Смята се обаче, че състоянието на Насобина остава критично. Синът ѝ Ариел е успял да разкаже на полицията какво си спомня от взрива пред входа на жилищния блок, където е живеел с майка си.

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Първоначално се смяташе, че съпругата на Ермолаев – 56-годишната Анна Ермолаева, е сред ранените, но по време на нападението тя не е била в страната. Вече е потвърдено, че по време на експлозията съпругът ѝ е бил с Насобина.

Съществуват подозрения, че атентатът може да е свързан със спорове около бизнес с кол центрове в украинския град Днипро, в който са замесени Ермолаев и 35-годишният му пълнолетен син Артур. В същото време руски канали в Телеграм, подкрепящи войната на Владимир Путин, активно се опитват да хвърлят вината върху Службата за сигурност на Украйна (СБУ).