България

НС избира председател на ДАР, на дневен ред са още ДАНС, бюджетът и „Страйкър“

Депутатите ще гласуват втория мандат на Антоан Гечев начело на ДАР, ще поставят началото на процедурата за избор на председател на ДАНС и ще обсъдят ключови законопроекти

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 07:07
НС избира председател на ДАР, на дневен ред са още ДАНС, бюджетът и „Страйкър“
Източник: БТА

И зборът на председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) е сред основните точки в програмата на Народното събрание за тази седмица. Депутатите трябва да гласуват предложението на Министерския съвет настоящият председател на агенцията Антоан Гечев да получи втори мандат.

НС откри процедура за избор на председател на ДАР

Правителството внесе кандидатурата му на 10 юни, след като през миналата година бяха приети промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. С тях беше въведен нов ред, според който председателят на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Преди пленарното гласуване Гечев беше изслушан от парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност. По време на изслушването той заяви, че сред основните приоритети през следващия му мандат ще бъде по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на разузнавателна информация и идентифициране на потенциални източници, представляващи интерес за службата.

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Започва и процедурата за избор на председател на ДАНС

В програмата на парламента е включен и проект на решение за откриване на процедурата по избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Депутатите трябва да приемат процедурните правила за номиниране на кандидат, изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и последващото му избиране в пленарната зала.

Министерският съвет вече предложи настоящият председател на ДАНС Пламен Тончев също да получи втори мандат начело на агенцията.

Промени в Закона за МВР и бойните машини „Страйкър“

През седмицата депутатите ще разгледат на второ четене и изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи.

В четвъртък като първа точка е предвидено окончателното приемане на промените в Закона за кредитните институции. След това парламентът ще обсъди и изменение на проекта за инвестиционен разход за придобиването на бойни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски.

Необходимостта от актуализацията идва след поисканото от американската страна увеличение на цената по договора. Ден по-рано Комисията по отбрана вече подкрепи предложението.

В дневния ред е включена и ратификацията на спогодбата между правителствата на България и Монголия за международните автомобилни превози на пътници и товари, подписана през ноември 2025 г. в София.

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат в парламента

В петък Народното събрание ще започне разглеждането на първо четене на законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

След обсъждането на двата финансови закона депутатите ще проведат редовния парламентарен контрол.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Теодора Цанева    
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