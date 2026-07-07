Свят

Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

Льо Пен обяви, че ще обжалва пред Касационния съд присъдата за присвояване на европейски средства

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 58 минути / 7 юли 2026, 15:35
Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат
Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид
Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях
Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако
CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение
Бомбени експлозии разтърсиха района около хотела на Еманюел Макрон в Дамаск

Бомбени експлозии разтърсиха района около хотела на Еманюел Макрон в Дамаск
Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души
Историческа визита: Макрон пристигна в Сирия за първи път след падането на Асад

Историческа визита: Макрон пристигна в Сирия за първи път след падането на Асад

"От тази вечер съм кандидат на президентските избори", каза Марин Льо Пен пред телевизия TF1, с което сложи край на несигурността дали ще се кандидатира за най-високия пост за четвърти път в предстоящите догодина избори, за които нейната партия води в социологическите проучвания.

Льо Пен също така каза, че ще обжалва пред Касационния съд присъдата за присвояване на европейски средства, предаде АФП.

"Бях заявила, че няма да водя предизборна кампания с електронна гривна. Но тъй като имам възможност да подам касационна жалба и това спира действието на съдебното решение, ще водя кампанията без електронна гривна", заяви председателката на парламентарната група на "Национален сбор" във френския парламент.

По-рано днес Парижкият апелативен съд обяви лидера на френската крайна десница за виновна за неправомерно използване на европейски средства.

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това обаче прави възможно нейното явяване на президентските избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур  - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес, тоест от 31 март 2025 г. и вече е изтекъл.

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Решението на Апелативния съд предвижда общо 45-месечна забрана за кандидатиране и заемане на избираема длъжност, но от тях ефективни са само 15 месеца, а останалите 30 месеца са условни, отбелязва АФП.

Апелативният съд обяви и присъда от три години затвор за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна.

Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.

Ключов елемент от решението на съда е, че Льо Пен ще трябва да носи електронна гривна на глезена си в продължение на една година, вместо да излежава присъда в затвора. Точният срок на тази част от присъдата ѝ обаче ще бъде определен по-късно от съдия, който ще произнесе присъдата. Този съдия има правомощията да определи времето, когато ѝ е позволено да отсъства от дома си и кога трябва да се връща. Ограниченията са по-строги през почивните дни.

Източник от съда заяви пред "Ройтерс", че изискването да се връща у дома всяка вечер би затруднило, но няма да направи невъзможно провеждането на национална президентска кампания. Льо Пен може също така да поиска гривната да бъде премахната след няколко месеца за добро поведение, добави източникът.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.

Парижкият апелативен съд постанови днес също така партията на Льо Пен "Национален сбор" да плати глоба от 2 милиона евро за причинени вреди заради неправомерно използване на европейски средства. От тази сума 1 милион евро са условни, тоест ще се дължат само при последващо нарушение.

„Политическа смърт“ за Марин льо Пен

Миналата сряда Марин Льо Пен заяви, че ако бъде осъдена на носене на електронна гривна, то тя може и да не се кандидатира за президент.

"Когато си кандидат за президент, трябва да бъдеш напълно свободен в движенията си. Това няма как да стане, ако носиш електронна гривна", каза тогава Льо Пен в интервю за френската медия Ел Се И.

Днешното решение на парижкия Апелативен съд е ключов етап в дългогодишната съдебна битка, която определя политическото бъдеще на Марин Льо Пен. Делото се основава на обвинения, че в периода между 2004 г. и 2016 г. партията на Льо Пен "Национален сбор" (тогава "Национален фронт") е използвала неправомерно средства от Европейския парламент. Според прокуратурата, средства, предназначени за заплащане на парламентарни асистенти в Брюксел, са били пренасочвани към партийни служители, работещи във Франция. Ключов момент в развитието на случая беше първоинстанционната присъда от 31 март 2025 г. Тогава съдът в Париж призна Льо Пен за виновна и ѝ наложи тежко наказание.

Постановената тогава забрана да заема изборни длъжности за 5 години, която влезе в сила незабавно, постави под въпрос участието ѝ в бъдещите президентски избори и беше определена от самата нея като "политическа смърт". Решението веднага беше обжалвано от Льо Пен и нейния юридически екип. Така че днешната присъда може да се разглежда като победа за лидера на френската крайна десница.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска, Reuters, TF1    
Марин Льо Пен Национален сбор Парижки апелативен съд присъда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал

Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арести и сделки в Турция покрай срещата на НАТО

Арести и сделки в Турция покрай срещата на НАТО

Свят Преди 1 час

Арестувани са близо 180 души, сред които има академици, журналисти и природозащитници

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Свят Преди 3 часа

Ударът по рафинерията, която се намира дълбоко в Русия, в Сибир, е един от най-далечните

,

„Отиде си една легенда“: На 57 години почина легендарен културист „Мистър Вселена“

Свят Преди 5 часа

Светът на културизма скърби за Хосе Антонио Торес - Жоча, който почина на 57-годишна възраст. Бившият „Мистър Вселена“ остави незаличима следа, а неговите най-големи съперници го изпратиха с думите: „Отиде си една истинска и скромна легенда“

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

Близки на загиналите при „Петрохан - Околчица“ учредиха фондация за независимо разследване

България Преди 6 часа

Майката на загиналия Николай Златков съобщи, че целта на фондацията е да подпомогне провеждането на външно разследване

,

Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор

Любопитно Преди 6 часа

Дивна и Златка Димитрова тестват женската си интуиция в “Звездния рунд”

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

След смъртта на малката Криси - 10 години затвор за турски шофьор

България Преди 6 часа

След катастрофата той избягал от местопроизшествието

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Свят Преди 6 часа

Гръцките власти разследват случая, а съдебномедицинска експертиза трябва да установи причината за смъртта на младата жена.

,

Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове

Любопитно Преди 6 часа

Федерален съд отхвърли обвиненията на поетеса от Флорида, че Тейлър Суифт е откраднала фрази за албума си от 2024 година. Според съдията ищцата не е доказала съществено сходство, но въпреки окончателното решение тя планира обжалване

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Парите ни Преди 6 часа

Измамници се представят за Световната организация за интелектуална собственост и искат плащания

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Свят Преди 6 часа

По предварителна информация няма пострадали

<p>Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди на Мондиал 2026</p>

Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди, обединени от величието, но разделени от съдбата на световните първенства

Свят Преди 6 часа

39-годишният Меси се стреми към нова световна титла, а Салах и Египет искат да напишат история

Петър Витанов

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

България Преди 6 часа

Предложенията предвиждат изцяло машинно гласуване в големите секции, отпадане на район „Чужбина“ и двоен контрол върху софтуера от страна на МВР и Министерството на дигиталната трансформация

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Парите ни Преди 7 часа

Европейският парламент одобри по-ясни правила за обезщетения, ръчен багаж и помощ при проблемен полет

Обявите за работа намаляват през юни

Обявите за работа намаляват през юни

Парите ни Преди 7 часа

Летният спад е обичаен, но тази година понижението е по-осезаемо спрямо миналата

<p>Погна ли Скопие езика на омразата срещу България или точно обратното</p>

Погна ли Северна Македония езика на омразата срещу България или точно обратното

Свят Преди 7 часа

Властите в Северна Македония провеждат разследване срещу 20 сайта, страници и профили

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Свят Преди 8 часа

Жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“

Edna.bg

Усмивката, която не остарява: Антон Радичев празнува рожден ден

Edna.bg

Глобиха сериозно Джокович за нецензурен език на Уимбълдън

Gong.bg

НА ЖИВО: Швейцария - Колумбия, стартовите 11

Gong.bg

Марин льо Пен ще се кандидатира за президентските избори през 2027 г.

Nova.bg

Министерство на финансите пласира дълг в размер на 2,5 млрд. евро на международните пазари

Nova.bg