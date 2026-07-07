Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

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"От тази вечер съм кандидат на президентските избори", каза Марин Льо Пен пред телевизия TF1, с което сложи край на несигурността дали ще се кандидатира за най-високия пост за четвърти път в предстоящите догодина избори, за които нейната партия води в социологическите проучвания.

Льо Пен също така каза, че ще обжалва пред Касационния съд присъдата за присвояване на европейски средства, предаде АФП.

"Бях заявила, че няма да водя предизборна кампания с електронна гривна. Но тъй като имам възможност да подам касационна жалба и това спира действието на съдебното решение, ще водя кампанията без електронна гривна", заяви председателката на парламентарната група на "Национален сбор" във френския парламент.

По-рано днес Парижкият апелативен съд обяви лидера на френската крайна десница за виновна за неправомерно използване на европейски средства.

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това обаче прави възможно нейното явяване на президентските избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес, тоест от 31 март 2025 г. и вече е изтекъл.

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Решението на Апелативния съд предвижда общо 45-месечна забрана за кандидатиране и заемане на избираема длъжност, но от тях ефективни са само 15 месеца, а останалите 30 месеца са условни, отбелязва АФП.

Апелативният съд обяви и присъда от три години затвор за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна.

Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.

Ключов елемент от решението на съда е, че Льо Пен ще трябва да носи електронна гривна на глезена си в продължение на една година, вместо да излежава присъда в затвора. Точният срок на тази част от присъдата ѝ обаче ще бъде определен по-късно от съдия, който ще произнесе присъдата. Този съдия има правомощията да определи времето, когато ѝ е позволено да отсъства от дома си и кога трябва да се връща. Ограниченията са по-строги през почивните дни.

Източник от съда заяви пред "Ройтерс", че изискването да се връща у дома всяка вечер би затруднило, но няма да направи невъзможно провеждането на национална президентска кампания. Льо Пен може също така да поиска гривната да бъде премахната след няколко месеца за добро поведение, добави източникът.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.

Парижкият апелативен съд постанови днес също така партията на Льо Пен "Национален сбор" да плати глоба от 2 милиона евро за причинени вреди заради неправомерно използване на европейски средства. От тази сума 1 милион евро са условни, тоест ще се дължат само при последващо нарушение.

„Политическа смърт“ за Марин льо Пен

Миналата сряда Марин Льо Пен заяви, че ако бъде осъдена на носене на електронна гривна, то тя може и да не се кандидатира за президент.

"Когато си кандидат за президент, трябва да бъдеш напълно свободен в движенията си. Това няма как да стане, ако носиш електронна гривна", каза тогава Льо Пен в интервю за френската медия Ел Се И.

Днешното решение на парижкия Апелативен съд е ключов етап в дългогодишната съдебна битка, която определя политическото бъдеще на Марин Льо Пен. Делото се основава на обвинения, че в периода между 2004 г. и 2016 г. партията на Льо Пен "Национален сбор" (тогава "Национален фронт") е използвала неправомерно средства от Европейския парламент. Според прокуратурата, средства, предназначени за заплащане на парламентарни асистенти в Брюксел, са били пренасочвани към партийни служители, работещи във Франция. Ключов момент в развитието на случая беше първоинстанционната присъда от 31 март 2025 г. Тогава съдът в Париж призна Льо Пен за виновна и ѝ наложи тежко наказание.

Постановената тогава забрана да заема изборни длъжности за 5 години, която влезе в сила незабавно, постави под въпрос участието ѝ в бъдещите президентски избори и беше определена от самата нея като "политическа смърт". Решението веднага беше обжалвано от Льо Пен и нейния юридически екип. Така че днешната присъда може да се разглежда като победа за лидера на френската крайна десница.