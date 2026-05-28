САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Н апрежението между САЩ и Иран отново ескалира, след като американската армия нанесе нови удари по цели в южната част на Ислямската република, а Техеран отговори с атака срещу американска база в региона.

Според американски представители силите на Централното командване на САЩ са извършили през нощта „отбранителни удари“ срещу ирански военни обекти, които според Вашингтон представляват заплаха за американските сили и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Иранската агенция "Фарс" съобщи, че около 1:30 ч. местно време в района на пристанищния град Бандар Абас са били чути три мощни взрива, а системите за противовъздушна отбрана са били активирани за кратко.

По информация на "Асошиейтед прес" американските сили са свалили четири ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Освен това САЩ са поразили наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас, за която се твърди, че е подготвяла изстрелването на още един дрон.

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Малко по-късно Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла ответен удар по американска база, откъдето според Техеран е била осъществена атаката срещу иранска територия.

„След сутрешната агресия на нахлуващите американски военни срещу обект в района на летището в Бандар Абас, американската военновъздушна база, от която беше извършена атаката, бе поразена“, заявиха от Гвардейците, цитирани от държавната телевизия IRIB.

Точната локация на атакуваната база не беше посочена. Междувременно Кувейт съобщи, че е реагирал на ракетни и дронови атаки в региона.

Ответен удар: САЩ свали дрон на Иран

Ескалацията идва на фона на продължаващите опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение, свързано с Ормузкия проток и ядрената програма на Иран. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му напредва в усилията за уреждане на конфликта, въпреки липсата на ясен пробив в преговорите.

Американският лидер подчерта, че междинните избори в САЩ няма да окажат влияние върху стратегията му спрямо Иран.

„Не ме интересуват междинните избори“, заяви Тръмп по време на заседание на правителството.

Според анализ на "Асошиейтед прес" Белият дом се стреми към споразумение за гарантиране на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, както и към доказателства, че ядрените способности на Иран са били сериозно отслабени.

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

От своя страна председателят на комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че натискът от страна на Вашингтон няма да принуди Техеран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, контрол върху Ормузкия проток и премахване на международните санкции.

„Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение“, написа Азизи в социалната мрежа X.

Това е поредният сблъсък между двете държави през последните дни. Още в понеделник САЩ нанесоха удари в Южен Иран, като тогава заявиха, че действията са били предприети за защита на американските войски от заплахи, идващи от ирански сили.