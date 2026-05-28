Свят

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

28 май 2026, 07:04
Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа
Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп
Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа
Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха

Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха
40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата
Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс

Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс
Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май
Русия предлага опрощаване на дългове за участие във войната

Русия предлага опрощаване на дългове за участие във войната

Н апрежението между САЩ и Иран отново ескалира, след като американската армия нанесе нови удари по цели в южната част на Ислямската република, а Техеран отговори с атака срещу американска база в региона.

Според американски представители силите на Централното командване на САЩ са извършили през нощта „отбранителни удари“ срещу ирански военни обекти, които според Вашингтон представляват заплаха за американските сили и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Иранската агенция "Фарс" съобщи, че около 1:30 ч. местно време в района на пристанищния град Бандар Абас са били чути три мощни взрива, а системите за противовъздушна отбрана са били активирани за кратко.

По информация на "Асошиейтед прес" американските сили са свалили четири ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. Освен това САЩ са поразили наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас, за която се твърди, че е подготвяла изстрелването на още един дрон.

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Малко по-късно Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла ответен удар по американска база, откъдето според Техеран е била осъществена атаката срещу иранска територия.

„След сутрешната агресия на нахлуващите американски военни срещу обект в района на летището в Бандар Абас, американската военновъздушна база, от която беше извършена атаката, бе поразена“, заявиха от Гвардейците, цитирани от държавната телевизия IRIB.

Точната локация на атакуваната база не беше посочена. Междувременно Кувейт съобщи, че е реагирал на ракетни и дронови атаки в региона.

Ответен удар: САЩ свали дрон на Иран

Ескалацията идва на фона на продължаващите опити на Вашингтон и Техеран да постигнат споразумение, свързано с Ормузкия проток и ядрената програма на Иран. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му напредва в усилията за уреждане на конфликта, въпреки липсата на ясен пробив в преговорите.

Американският лидер подчерта, че междинните избори в САЩ няма да окажат влияние върху стратегията му спрямо Иран.

„Не ме интересуват междинните избори“, заяви Тръмп по време на заседание на правителството.

Според анализ на "Асошиейтед прес" Белият дом се стреми към споразумение за гарантиране на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, както и към доказателства, че ядрените способности на Иран са били сериозно отслабени.

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

От своя страна председателят на комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че натискът от страна на Вашингтон няма да принуди Техеран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, контрол върху Ормузкия проток и премахване на международните санкции.

„Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение“, написа Азизи в социалната мрежа X.

Това е поредният сблъсък между двете държави през последните дни. Още в понеделник САЩ нанесоха удари в Южен Иран, като тогава заявиха, че действията са били предприети за защита на американските войски от заплахи, идващи от ирански сили.

Източник: БТА - Николай Велев, БГНЕС    
Последвайте ни
Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Свят Преди 29 минути

През януари тя получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция получи ускорен и неритмичен пулс

,

5 знака, че попивате негативната енергия на околните

Любопитно Преди 38 минути

Емпатията е суперсила, но когато не поставяме граници, чуждото напрежение може буквално да ни разболее

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

България Преди 9 часа

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофара

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Свят Преди 9 часа

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Свят Преди 9 часа

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

България Преди 10 часа

Текат претърсвания

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Свят Преди 10 часа

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 10 часа

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

България Преди 10 часа

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България Преди 11 часа

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

България Преди 11 часа

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Свят Преди 12 часа

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

България Преди 12 часа

Установени са удостоверения за търпимост с невярно съдържание

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

България Преди 13 часа

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Свят Преди 13 часа

Основното средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са "Пейтриът"

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Свят Преди 14 часа

Техеран се е ангажирал за възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 май, четвъртък

Edna.bg

Живот на един клик: Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Edna.bg

Септември и Янтра решават последния участник в efbet Лига

Gong.bg

Делова получил сериозна контузия в последния мач на ЦСКА, освободиха го от лагера на Косово

Gong.bg

Любопитни факти за Световното първенство по футбол през 2026 г.

Nova.bg

Премиерът ще бъде приет днес от лидерите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия

Nova.bg