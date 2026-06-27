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Нов взрив в Близкия изток: САЩ удариха Иран след атака в Ормузкия проток

Американската армия извърши удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп обвини Иран в „глупаво нарушение“ на примирието след нападение срещу товарен кораб в Ормузкия проток

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 07:31
Нов взрив в Близкия изток: САЩ удариха Иран след атака в Ормузкия проток
Източник: iStock/GettyImages

А мериканската армия извърши удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп обвини Иран в „глупаво нарушение“ на примирието след нападение срещу товарен кораб в Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ (Centcom) съобщи, че в петък е поразило складове за ракети и безпилотни летателни апарати (дронове), както и крайбрежни радарни позиции, информира Би Би Си (BBC).

Оттам уточниха, че ударите са в отговор на нападение с дрон срещу товарен кораб в четвъртък – инцидент, който спря планираната евакуация на хиляди моряци, блокирани в региона.

Техеран заяви, че товарният кораб е бил нападнат, тъй като е използвал неоторизиран маршрут за преминаване през жизненоважния воден път в Персийския залив.

Централното командване на САЩ описа ударите като „мощен отговор“ на атаката с дрон от предния ден. „Непровокираната агресия срещу търговското корабоплаване от страна на иранските сили ясно наруши прекратяването на огъня“, се казва в изявлението.

„Освен това опасното поведение на Иран застраши свободата на корабоплаването в момент, когато търговският поток през този жизненоважен международен търговски коридор се засилва“, казват още от централното командване на САЩ.

От Centcom добавиха, че американската армия ще „продължи да осигурява координация и подкрепа за безопасното преминаване на търговски съдове, транзитиращи през протока“.

Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) обаче обвини „нарушаващия договорите режим в САЩ“. В изявление тя посочи, че САЩ са нанесли въздушен удар по иранското крайбрежие „под различни предлози за кораб, нарушил неоторизиран маршрут в Ормузкия проток“.

IRGC заяви, че нейният флот е отвърнал на удара, като е атакувал военни позиции на САЩ в региона, без да предоставя повече подробности. Би Би Си се свърза с Пентагона за коментар.

„Ако агресията се повтори, нашият отговор ще бъде още по-мащабен“, добавиха от Ислямската революционна гвардия.

Техеран на практика затвори протока, след като в края на февруари започнаха американски и израелски атаки срещу Иран. Блокирането на критичния воден път за доставки на петрол и газ предизвика скок на глобалните цени на петрола и спря доставките на други жизненоважни стоки като торове.

На 17 юни САЩ и Иран се споразумяха да прекратят враждебните действия съгласно меморандум за разбирателство от 14 точки, който също така призоваваше Иран да положи „максимални усилия за безопасното преминаване на търговски кораби без такси в рамките на 60 дни“.

В публикация в платформата X след ответните удари на САЩ, вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че ако Иран „има разногласия относно прилагането на меморандума, те могат да вдигнат телефона“. Но на насилието ще се отговори с насилие“, добави той.

Ебрахим Азизи, ръководител на комисията по национална сигурност в иранския парламент, обаче заяви в социалните мрежи, че САЩ „за пореден път са нападнали Иран по средата на преговорите“. В публикацията си той продължи: „Това безотговорно нарушение на прекратяването на огъня, както винаги, ще доведе до отстъпление и съжаление от тяхна страна. Играта на обвинения вече не работи“.

Говорейки пред репортери в Белия дом в петък следобед, Тръмп отказа да бъде въвличан в въпроси за това как САЩ биха могли да реагират на атаката с дрон или дали смята примирието за все още в сила. „Ще разберете. Не ми харесва фактът, че вчера стреляха. Не трябва да правят това“, каза той. Попитан защо според него Иран би предприел подобна операция, Тръмп каза само, че „те са малко по-различни“.

През последните дни Тръмп и други американски служители настояваха, че преговорите с Иран напредват добре, заявявайки, че Иран се е отказал от всякакви намерения за таксуване на корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

В публикация в Truth Social в сряда Тръмп заяви, че Иран е информирал САЩ, че няма да се търсят или получават „никакви такси, никакви застрахователни разходи и никакви други такси от какъвто и да е вид“. „Ако това е невярна информация, преговорите ще приключат незабавно“, добави той.

САЩ осъдиха съобщенията, че Иран събира такси от танкерите, преминаващи през протока, като мнозина разглеждат всяка система за таксуване като нарушение на международното морско право.

Във вторник ирански и омански служители проведоха разговори в столицата на Оман, Мускат, за да обсъдят „бъдещото управление на корабоплаването“, въпреки че външният министър на Оман Бадр Ал-Бусаиди заяви, че и двете страни са ангажирани с „безопасно преминаване без такси“.

Главният преговарящ на Иран Мохамед Багер Галибаф обаче заяви пред държавни медии, че „всеки трябва да знае, че управлението на Ормузкия проток никога няма да се върне към начина, по който беше преди войната“.

Товарният кораб, ударен от снаряд в четвъртък, е Ever Lovely – плаващ под флага на Сингапур. Според британската агенция за морска сигурност UKMTO, корабът е бил ударен на 7,5 морски мили югоизточно от оманското пристанище Дахит. Ever Lovely е следвал препоръчания от UKMTO маршрут през протока, когато е бил ударен, съобщи собственикът на кораба, компанията Evergreen „Всички членове на екипажа са в безопасност, както и самият кораб и целият товар“, добавиха оттам.

В отговор Международната морска организация на ООН (IMO) спря планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, които са блокирани в ключовия морски път от избухването на войната.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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