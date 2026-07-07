Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Н айджъл Фараж, лидер на популистката дясна партия „Реформирай Обединеното кралство“, подаде оставка от парламента и ще се кандидатира отново за мястото си на извънредни избори на фона на нарастващия спор относно финансови дарения, предава Си Ен Ен.

Първоначалният скандал избухна след медийни разкрития през април за недекларирано дарение в размер на 5 милиона британски лири, получено от криптоинвеститора Кристофър Харборн.

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В отговор на обвиненията Фараж заяви, че сумата е безусловен личен подарък, предназначен за неговата охрана, и следователно не подлежи на деклариране според парламентарните правила.

Въпреки това твърдение, случаят предизвика започването на официално парламентарно разследване за спазване на етичния кодекс.

Натискът върху лидера на „Реформирай Обединеното кралство“ се засили след последваща публикация във „Сънди таймс“, според която през годината преди влизането си в парламента Фараж е получавал и други недекларирани облаги, включително услуги по охрана и подкрепа в социалните мрежи от своя съюзник Джордж Котрел, осъждан за измама в САЩ.

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Тези нови обвинения станаха повод депутатът от Либералдемократите Джош Бабаринде официално да поиска второ разследване.

На фона на нарастващата популярност на партията му, тези финансови спорове създадоха политическа среда, в която оставката и последващото явяване на извънредни избори се превърнаха в неизбежен ход за възстановяване на легитимността на Фараж.