Свят

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ ще се кандидатира отново

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 16:40
Найджъл Фараж подаде оставка като депутат
Източник: AP/БТА

Н айджъл Фараж, лидер на популистката дясна партия „Реформирай Обединеното кралство“, подаде оставка от парламента и ще се кандидатира отново за мястото си на извънредни избори на фона на нарастващия спор относно финансови дарения, предава Си Ен Ен.

Първоначалният скандал избухна след медийни разкрития през април за недекларирано дарение в размер на 5 милиона британски лири, получено от криптоинвеститора Кристофър Харборн.

Нов скандал в Лондон: Разследват Найджъл Фараж за укрити доходи и милиони от криптодарения

В отговор на обвиненията Фараж заяви, че сумата е безусловен личен подарък, предназначен за неговата охрана, и следователно не подлежи на деклариране според парламентарните правила.

Въпреки това твърдение, случаят предизвика започването на официално парламентарно разследване за спазване на етичния кодекс.

Натискът върху лидера на „Реформирай Обединеното кралство“ се засили след последваща публикация във „Сънди таймс“, според която през годината преди влизането си в парламента Фараж е получавал и други недекларирани облаги, включително услуги по охрана и подкрепа в социалните мрежи от своя съюзник Джордж Котрел, осъждан за измама в САЩ.

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Тези нови обвинения станаха повод депутатът от Либералдемократите Джош Бабаринде официално да поиска второ разследване.

На фона на нарастващата популярност на партията му, тези финансови спорове създадоха политическа среда, в която оставката и последващото явяване на извънредни избори се превърнаха в неизбежен ход за възстановяване на легитимността на Фараж.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Найджъл Фараж Реформирай Обединеното кралство политически скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
За първи път жена стана ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

За първи път жена стана ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Десислава Радева впечатли Турция с модно послание и скрита символика

Тръмп към Ердоган: Има много хубава химия между нас

Тръмп към Ердоган: Има много хубава химия между нас

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Трагедия в Солун: 23-годишна българка е открита мъртва в апартамент

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Самоувереността на европейците може да им коства господството в автомобилния бранш

Самоувереността на европейците може да им коства господството в автомобилния бранш

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Отиде си една легенда“: На 57 години почина легендарен културист „Мистър Вселена“

Свят Преди 1 час

Светът на културизма скърби за Хосе Антонио Торес - Жоча, който почина на 57-годишна възраст. Бившият „Мистър Вселена“ остави незаличима следа, а неговите най-големи съперници го изпратиха с думите: „Отиде си една истинска и скромна легенда“

,

Финалът на Smart Face идва с много забавление и свеж хумор

Любопитно Преди 1 час

Дивна и Златка Димитрова тестват женската си интуиция в “Звездния рунд”

,

Окончателно: Съдът отряза поетеса, обвинила Тейлър Суифт в кражба на текстове

Любопитно Преди 1 час

Федерален съд отхвърли обвиненията на поетеса от Флорида, че Тейлър Суифт е откраднала фрази за албума си от 2024 година. Според съдията ищцата не е доказала съществено сходство, но въпреки окончателното решение тя планира обжалване

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Нова схема с фалшиви имейли дебне бизнеса

Парите ни Преди 2 часа

Измамници се представят за Световната организация за интелектуална собственост и искат плащания

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Пътнически самолет аварира при кацане, евакуираха пътниците в Бишкек

Свят Преди 2 часа

По предварителна информация няма пострадали

<p>Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди на Мондиал 2026</p>

Последният танц на Меси: Сблъсък на две футболни легенди, обединени от величието, но разделени от съдбата на световните първенства

Свят Преди 2 часа

39-годишният Меси се стреми към нова световна титла, а Салах и Египет искат да напишат история

Петър Витанов

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

България Преди 2 часа

Предложенията предвиждат изцяло машинно гласуване в големите секции, отпадане на район „Чужбина“ и двоен контрол върху софтуера от страна на МВР и Министерството на дигиталната трансформация

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Парите ни Преди 2 часа

Европейският парламент одобри по-ясни правила за обезщетения, ръчен багаж и помощ при проблемен полет

<p>Льо Пен е виновна, но победи в съда</p>

Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

Свят Преди 2 часа

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност

Обявите за работа намаляват през юни

Обявите за работа намаляват през юни

Парите ни Преди 2 часа

Летният спад е обичаен, но тази година понижението е по-осезаемо спрямо миналата

<p>Погна ли Скопие езика на омразата срещу България или точно обратното</p>

Погна ли Северна Македония езика на омразата срещу България или точно обратното

Свят Преди 3 часа

Властите в Северна Македония провеждат разследване срещу 20 сайта, страници и профили

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Свят Преди 3 часа

Жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти

<p>Какво знаят авиокомпаниите и службите за вас</p>

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Свят Преди 3 часа

Европейската директива определя как се събират, обработват и защитават данните на пътниците при самолетни полети

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Парите ни Преди 3 часа

Сумата за първите шест месеца на 2026 г. вече е колкото всички онлайн плащания през цялата 2025 г.

,

Профилактиката и имунизациите са най-сигурната инвестиция в семейното здраве

Любопитно Преди 3 часа

<p>Назначиха нов&nbsp;временен главен архитект на София</p>

Татяна Герганова е новият временен главен архитект на София

България Преди 3 часа

Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр, но за срок не по-дълъг от шест месеца

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

Джордж Клуни получава "Златен лъв" за цялостно творчество във Венеция

Edna.bg

Вековният чинар на Преподобна Стойна - дървото, което слуша човешките мечти

Edna.bg

След успешните лагери в Бразилия: Силвия Митева с нова престижна покана

Gong.bg

Шампионът Синер продължава убедително на Уимбълдън

Gong.bg

Дете и двама възрастни загинаха при катастрофа, затворила участък от „Хемус“ край Шумен (СНИМКИ)

Nova.bg

„Прогресивна България” внася предложения за промяна на Изборния кодекс

Nova.bg