Свят

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Техеран обяви ракетни атаки срещу обекти на САЩ в региона в отговор на американски удари, а предупрежденията за последици върху световните енергийни доставки се засилват

6 юни 2026, 08:26
Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ
Източник: iStock photos/Getty images

Н апрежението в Близкия изток навлезе в нова и опасна фаза, след като елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е извършил ракетни атаки срещу американски бази в региона в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм.

Близкият изток на ръба: Нова размяна на удари между САЩ и Иран

Информацията беше разпространена чрез изявление на КГИР, излъчено по иранската държавна телевизия и цитирано от международните агенции.

Според гвардейците атаките са били насочени срещу "вражески бази в региона", като за целта са използвани ракети. КГИР твърди, че неговите ракетни подразделения са поразили американски обекти в Кувейт и Бахрейн.

Към момента няма официално потвърждение от страна на Вашингтон за нанесени щети или жертви вследствие на предполагаемите удари.

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

Заплаха за Ормузкия проток

В изявлението си иранските гвардейци съобщават още, че са обстрелвали четири танкера, които според тях са направили опит да преминат през Ормузкия проток без разрешение от иранските власти.

Техеран отправи и директно предупреждение към Съединените щати, заявявайки, че Вашингтон ще носи отговорност за последствията от евентуално пълно затваряне на протока, ако продължи да създава "неприятности" в региона.

Подобен ход би могъл да има сериозни последици за световната икономика, тъй като през Ормузкия проток преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Как се стигна дотук

По данни на иранската страна ракетните удари са отговор на американски атаки срещу островите Сирик и Кешм, разположени в стратегически важния район на Персийския залив.

Остров Кешм е най-големият остров на Иран и се намира в непосредствена близост до Ормузкия проток. Районът има ключово военно и икономическо значение за Ислямската република. Сирик, разположен на южното крайбрежие на страната, също е част от инфраструктурата, чрез която Техеран контролира достъпа до един от най-важните морски маршрути в света.

Американските власти все още не са публикували подробна информация за предполагаемите удари, които според Иран са предизвикали настоящия ответен удар.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е сред най-натоварените енергийни коридори на планетата.

По оценки на международни анализатори през него ежедневно преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол. Всяка заплаха за свободното корабоплаване в района незабавно предизвиква опасения за рязко покачване на цените на енергоносителите и нови сътресения на международните пазари.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Дългогодишното противопоставяне между Иран и САЩ

Враждебните отношения между Техеран и Вашингтон датират от Ислямската революция през 1979 г., когато Иран прекъсва тесните си връзки със Съединените щати и се превръща в един от основните им опоненти в региона.

През последните десетилетия двете страни нееднократно са били на ръба на пряк военен сблъсък. Напрежението се изостри допълнително след ликвидирането на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г., както и заради споровете около ядрената програма на Техеран, санкциите и влиянието на Иран върху въоръжени групировки в Близкия изток.

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Настоящата размяна на удари поражда опасения от по-широка регионална ескалация, която може да въвлече и други държави от Персийския залив и да окаже влияние далеч извън границите на Близкия изток.

Засега международната общност призовава към сдържаност и незабавно намаляване на напрежението, но развитието на събитията показва, че рискът от по-мащабен конфликт остава реален.

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА    
Близък изток Иран САЩ Ормузки проток КГИР ракетни атаки Персийски залив геополитика петролен пазар регионален конфликт
Последвайте ни
Трети починал при тежката катастрофа на

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Stellantis обеща, че няма да прави еднакви коли с различни емблеми и ще имат свой стил

Stellantis обеща, че няма да прави еднакви коли с различни емблеми и ще имат свой стил

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 1 ден
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 1 ден
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Иран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн

Свят Преди 11 минути

Това съобщи Централното военно командване на САЩ

Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Светът на киното скърби: Почина любимият Джайлс от „Бъфи, убийцата на вампири“

Свят Преди 1 час

Актьорът, познат с ролите си в „Бъфи, убийцата на вампири“, „Тед Ласо“ и „Мерлин“, е издъхнал на 72-годишна възраст

Пловдив

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Какво е орторексия? Новата мания, която неусетно съсипва живота ни

Любопитно Преди 2 часа

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Свят Преди 10 часа

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Свят Преди 10 часа

След атаката плавателният съд е потънал

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

България Преди 11 часа

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин отново избра войната

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Путин просто не иска да сложи край на войната

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

България Преди 11 часа

Протестиращите носеха жълти сърца, защото това е бил любимият цвят на Николай Златков

Почина кинозвездата Антъни Хед

Почина кинозвездата Антъни Хед

Свят Преди 12 часа

Той си е отишъл на 72 години от усложнения вследствие на пневмония

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 12 часа

По темата за "Боташ" министърът каза, че искрено се надява "Булгаргаз" да сключи по-добър договор

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

България Преди 12 часа

Трима от обвиняемите са професионални шофьори

Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

България Преди 12 часа

Продължават активни действия по разследването

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

България Преди 12 часа

Вследствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Свят Преди 13 часа

Иран е поискал освобождаването на 12 милиарда долара замразени средства веднага щом бъде подписано временно споразумение

Александър Морфов ще бъде възстановен на работа в Народния театър

Александър Морфов ще бъде възстановен на работа в Народния театър

България Преди 13 часа

Съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор"

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Почина Антъни Хед, звездата от „Бъфи, убийцата на вампири"

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 юни, събота

Edna.bg

Ню Йорк мечтае: Никс са на две победи от титлата след нов успех като гост на Сан Антонио

Gong.bg

"Лъвиците" в търсене на голям успех срещу Бразилия в Лигата на нациите

Gong.bg

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Nova.bg

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Двамата шофьори на колите са организирали незаконна автогонка

Nova.bg