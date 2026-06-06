Ескалацията в Близкия изток се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Н апрежението в Близкия изток навлезе в нова и опасна фаза, след като елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е извършил ракетни атаки срещу американски бази в региона в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм.

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Информацията беше разпространена чрез изявление на КГИР, излъчено по иранската държавна телевизия и цитирано от международните агенции.

Според гвардейците атаките са били насочени срещу "вражески бази в региона", като за целта са използвани ракети. КГИР твърди, че неговите ракетни подразделения са поразили американски обекти в Кувейт и Бахрейн.

Към момента няма официално потвърждение от страна на Вашингтон за нанесени щети или жертви вследствие на предполагаемите удари.

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Заплаха за Ормузкия проток

В изявлението си иранските гвардейци съобщават още, че са обстрелвали четири танкера, които според тях са направили опит да преминат през Ормузкия проток без разрешение от иранските власти.

Техеран отправи и директно предупреждение към Съединените щати, заявявайки, че Вашингтон ще носи отговорност за последствията от евентуално пълно затваряне на протока, ако продължи да създава "неприятности" в региона.

Подобен ход би могъл да има сериозни последици за световната икономика, тъй като през Ормузкия проток преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

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Как се стигна дотук

По данни на иранската страна ракетните удари са отговор на американски атаки срещу островите Сирик и Кешм, разположени в стратегически важния район на Персийския залив.

Остров Кешм е най-големият остров на Иран и се намира в непосредствена близост до Ормузкия проток. Районът има ключово военно и икономическо значение за Ислямската република. Сирик, разположен на южното крайбрежие на страната, също е част от инфраструктурата, чрез която Техеран контролира достъпа до един от най-важните морски маршрути в света.

Американските власти все още не са публикували подробна информация за предполагаемите удари, които според Иран са предизвикали настоящия ответен удар.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е сред най-натоварените енергийни коридори на планетата.

По оценки на международни анализатори през него ежедневно преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол. Всяка заплаха за свободното корабоплаване в района незабавно предизвиква опасения за рязко покачване на цените на енергоносителите и нови сътресения на международните пазари.

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Дългогодишното противопоставяне между Иран и САЩ

Враждебните отношения между Техеран и Вашингтон датират от Ислямската революция през 1979 г., когато Иран прекъсва тесните си връзки със Съединените щати и се превръща в един от основните им опоненти в региона.

През последните десетилетия двете страни нееднократно са били на ръба на пряк военен сблъсък. Напрежението се изостри допълнително след ликвидирането на иранския генерал Касем Солеймани през 2020 г., както и заради споровете около ядрената програма на Техеран, санкциите и влиянието на Иран върху въоръжени групировки в Близкия изток.

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Настоящата размяна на удари поражда опасения от по-широка регионална ескалация, която може да въвлече и други държави от Персийския залив и да окаже влияние далеч извън границите на Близкия изток.

Засега международната общност призовава към сдържаност и незабавно намаляване на напрежението, но развитието на събитията показва, че рискът от по-мащабен конфликт остава реален.