Свят

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Съдът отхвърли исковете за нарушено лично пространство на принц Хари и още шест известни личности срещу издателя на „Дейли Мейл“ поради липса на доказателства. Новината съвпадна със завръщането на херцога в Лондон за благотворителни каузи

7 юли 2026, 16:29
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П ринц Хари беше в Лондон, когато стана ясно решението по дългогодишната му съдебна битка. Малко след като той се появи на събитие, свързано с неговите Игри за непобедими, съдът обяви решението си. Херцогът на Съсекс и останалите шестима ищци загубиха делото за нарушаване на личното пространство, а всички техни искове бяха отхвърлени, тъй като не успяха да докажат твърденията си, съобщи People.

(Във видеото: За незаконно подслушване: Започна делото на принц Хари срещу „Дейли Мейл“)

За незаконно подслушване: Започна делото на принц Хари срещу „Дейли Мейл“

41-годишният принц Хари беше сред седемте известни личности – включително Елтън Джон, Елизабет Хърли и бившата съпруга на Джуд Лоу, Сейди Фрост – които твърдяха, че изданията на ANL Daily Mail и Mail on Sunday са публикували материали за тях с незаконно събрана информация в периода от 90-те години до 2011 г.

Това решение слага край на поредицата от дела на Хари срещу британската преса през последните години, в които той оспорваше незаконните според него практики на таблоидите. Преди това той и съпругата му Меган Маркъл (на 44 г.) получиха символично обезщетение от 1 паунд (1,36 долара) от Mail on Sunday, след като Меган спечели делото срещу вестника за публикуване на лично писмо до баща ѝ Томас Маркъл през 2018 г. Хари постигна и изненадващо извънсъдебно споразумение с издателя на The Sun, който плати осемцифрена сума за обезщетение и поднесе безпрецедентно извинение, признавайки за незаконни действия.

Започна делото за незаконно подслушване, заведено от принц Хари срещу „Дейли Мейл“

Херцогът на Съсекс пътува до Лондон през януари 2026 г., за да свидетелства по делото срещу ANL. Тогава той обвини британските таблоиди, че продължават да го преследват и са превърнали живота на Меган в „абсолютно нещастие“.

„Това, че се изправям тук и заемам позиция срещу тях, е причината да продължават да ме атакуват“, каза тогава принц Хари, подчертавайки тежкия отпечатък, който делото е оставило върху него и семейството му и допълни: „И те превърнаха живота на съпругата ми в абсолютно нещастие, Ваши милост“.

„В хода на това дело нещата ставаха само по-лоши, а не по-добри“, заяви той пред съда относно медийното отразяване и продължи: „Фундаментално погрешно е да ни подлагат на всичко това отново. Нужни са извинение и поемане на отговорност. Преживяването е ужасно“.

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В писмените си показания Хари споделя, че се е почувствал длъжен да предприеме правни действия след „злобните“ и „понякога расистки“ материали за Меган в началото на връзката им през 2016 г.

„В края на 2016 г., когато връзката ми с Меган стана публична, започнах все повече да се тревожа от практиката да не се предприемат мерки срещу пресата на фона на постоянните злобни атаки, тормоз и натрапчиви, понякога расистки статии за нея. Ситуацията се влоши, когато тя забременя и след раждането на сина ни Арчи“, казва той.

Освен делата срещу британски вестници, принц Хари предприе и правни стъпки за възстановяване на полицейската си охрана в страната. Херцогът и херцогинята на Съсекс бяха лишени от автоматична държавна охрана, след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г.

Принц Хари се завърна в Лондон без съпругата си и децата си – 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет – въпреки по-ранните планове цялото семейство да пътува заедно. Меган и децата не придружиха Хари заради съображения за сигурност. Все още обаче няма решение дали семейството ще се присъедини към него за други части от посещението му извън столицата.

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Преразглеждането на мерките за сигурност на Хари от страна на Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и обществените личности (RAVEC) все още не е приключило към края на юни. Представители на херцога твърдят, че според правилата на комисията такъв преглед на риска трябва да се прави поне веднъж годишно, докато последната оценка за Хари е извършена преди близо седем години.

След като загуби обжалването по делото за сигурността си, през май 2025 г. принц Хари заяви пред BBC, че на този етап „не вижда как би върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство“.

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„Всичко ще им липсва“, добави той за Арчи и Лилибет и продължи: „Обединеното кралство ми липсва, части от него ми липсват, разбира се. Мисля, че е наистина тъжно, че няма да мога да покажа на децата си моята родина“.

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