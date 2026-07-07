Свят

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Инспекторите са открили и множество пукнатини и провиснали подове на 21-ия етаж на сградата

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 18:19
Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха
Източник: iStock

С поред пожарната служба, многоетажна сграда в строеж в Ню Йорк и близки сгради са евакуирани, след като носещи колони на 21-ия етаж на 33-етажната сграда са се огънали, а тухли са паднали на улицата отдолу, предава Си Ен Ен.

Инспекторите са открили и множество пукнатини и провиснали подове на 21-ия етаж на сградата.

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Няма съобщения за пострадали и изчезнали строители, съобщи пожарната служба на Ню Йорк, добавяйки, че близките сгради в центъра на Манхатън са евакуирани като предпазна мярка.

Повечето от 42-ра и 43-та улица, между 1-во и 3-то авеню, са затворени за пешеходци и превозни средства.

Близко училище с около 400 деца също е евакуирано, според кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.

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„Всичко това е отражение на факта, че нашият основен приоритет в момента е безопасността на живеещите в този район, безопасността на работещите в този район“, каза Мамдани, добавяйки, че инспекторите и инженерите на градския отдел „са на място и работят бързо, за да обезопасят обекта“.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Ню Йорк Манхатън евакуация сграда в строеж
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Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

Евакуация в Ню Йорк, носещи колони на небостъргач се огънаха

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