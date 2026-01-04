Свят

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Президентът на САЩ Доналд Тръм заяви: „Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте. Той е много жесток човек“

4 януари 2026, 07:29
Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда
Николас Мадуро   
Източник: БГНЕС / EPA / WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT

З аловеният венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в събота вечерта в Ню Йорк, където ще отговарят по повдигнатите срещу тях обвинения от американските власти, предадоха световните медии. 

Американски телевизии, сред които Си Ен Ен и Ен Би Си, показаха кадри от самолета на военно летище близо до Ню Йорк, от което слезе неизвестна група хора.

Двамата са били транспортирани със самолет на Министерството на правосъдието на САЩ от военноморската база „Гуантанамо Бей“ в Куба до международното летище „Стюарт“ (Stewart International Airport), разположено северно от Ню Йорк, пише Уолстрийт Джърнъл.

Президентът Тръмп заяви, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се отправят към Ню Йорк на борда на USS Iwo Jima, пише The New York post. „Те ще се отправят към Ню Йорк – знаете, че са обвинени в Ню Йорк“, каза Тръмп пред Fox News в телефонно интервю, когато го попитаха за местонахождението на Мадуро и съпругата му.

„Да – Иво Джима. Те са на кораб. Но ще се отправят към Ню Йорк. Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте“, каза Тръмп за режима на Мадуро. „Той е много жесток човек“, добави американският държавен глава.

След залавянето на Мадуро в събота сутринта американското Министерство на правосъдието обяви ново обвинение срещу него, което надгражда обвиненията, повдигнати от Съединените щати още през 2020 г. Според прокурорите Мадуро е ръководил мащабна схема за трафик на кокаин, която „е обогатила и укрепила политическия и военния елит на Венецуела“.

Очаква се Николас Мадуро и Селия Флорес да се явят за първи път пред съд в Съединените щати в следващите дни.

Междувременно беше съобщено, че ограниченията, наложени от Съединените щати върху въздушното пространство над Карибите, ще изтекат в 05:00 ч. по Гринуич (07:00 ч. българско време), след което полетите могат да бъдат възобновени, заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи, цитиран отРойтерс.

В публикация в социалната мрежа X Дъфи посочи, че авиокомпаниите вече са били информирани за решението и се очаква бързо да актуализират полетните си разписания. Ограниченията бяха въведени по-рано в събота поради съображения за сигурност след военните действия на САЩ във Венецуела и доведоха до отмяна и пренасочване на редица полети в региона. Авиокомпаниите „Американ Еърлайнс“ (American Airlines), „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines), „Спирит Еърлайнс“ (Spirit Airlines) и „ДжетБлу Еъруейз“ (JetBlue Airways) започнаха да анулират полети рано в събота сутринта (местно време), след като Федералната авиационна администрация на САЩ – (Federal Aviation Administration – FAA) – взе решение да затвори въздушното пространство над региона за американските превозвачи.

Припомняме, че в нощта срещу събота Съединените щати извършиха военна операция във Венецуела и заловиха дългогодишния президент на страната Николас Мадуро, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той обяви, че Вашингтон ще постави страната под американски контрол „засега“, включително чрез разполагане на американски сили, ако това се наложи.

Според данни на платформата за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (FlightRadar24) пътническият въздушен трафик над въздушното пространство на Венецуела изглежда е бил напълно прекратен след атаката. 

По темата

Източник: БТА/Бойчо Попов; The New York Post    
Николас Мадуро Венецуела САЩ военна операция трафик на кокаин Доналд Тръмп арест Ню Йорк съдебен процес ограничения на полети
