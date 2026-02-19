Свят

Макрон призна, че е допускал "големи грешки", защото е бил "прекалено самоуверен"

​Френският президент обаче не посочи конкретни примери

19 февруари 2026, 16:22
Макрон призна, че е допускал "големи грешки", защото е бил "прекалено самоуверен"
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви в интервю, публикувано в сряда, че прекалената самоувереност го е подвеждала при вземането на някои решения.

"Всеки път, когато бях прекалено самоуверен, допусках грешки, големи грешки", каза Макрон пред индийското онлайн издание Brut India по време на четиридневното си посещение на субконтинента.

По време на рядкото си признание за грешки Макрон не даде конкретни примери, но неведнъж е бил обвиняван в високомерие, включително след неуспешното му решение да свика предсрочни избори през 2024 г., което доведе до загубата на парламентарния контрол от неговата партия. Бившият съветник и ментор на Макрон Ален Минк например го е описвал като нарцисист, чиято безразсъдност е "поставила под заплаха френските институции" и е засилила крайната десница в навечерието на президентските избори през 2027 г.

Откровеността на Макрон на моменти е предизвиквала недоволство сред различни обществени групи по време на деветгодишния му мандат като президент.

Бившият ментор на Макрон: Той е най-лошият президент на Франция

През 2017 г. той говори за "успелите хора и хората, които не са нищо", докато се обръщаше към събрание от предприемачи, коментар, който широко бе възприет като израз на социално презрение. По-късно Макрон заяви, че съжалява за тези думи.

В края на 2024 г. Макрон каза и на жители на френския отвъдморски регион Майот, който току-що бе поразен от опустошителен циклон, че биха били "10 000 пъти" по-зле без френската държава.

Макрон ще напусне Индия в четвъртък след посещение, което включваше държавен прием, организиран от индийския министър-председател Нарендра Моди, както и участие в среща на върха, посветена на действията в областта на изкуствения интелект, пише POLITICO.

Вижте в нашата галерия: Първата двойка на Франция: Брижит и Еманюел Макрон

Първата двойка на Франция: Брижит и Еманюел Макрон
17 снимки
Брижит и Еманюел Макрон
Брижит и Еманюел Макрон
Брижит и Еманюел Макрон
Брижит и Еманюел Макрон
Източник: POLITICO    
Еманюел Макрон самоувереност признание за грешки високомерие предсрочни избори загуба на парламентарен контрол крайна десница противоречиви изказвания посещение в Индия изкуствен интелект
