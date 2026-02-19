Свят

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Прокуратурата иска да докаже, че От е бил агент на руската ФСБ

19 февруари 2026, 18:26
Източник: iStock

Н а шестия ден от съдебния процес за шпионаж срещу бившия служител на Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма (ФСЗКБТ) Егисто От се обсъждаха предимно мерките за следене, предприети във Виена от руска шпионска мрежа, действаща от Лондон, предаде автрийската новинарската агенция АПА. 

За целта беше разпитана като свидетел 49-годишна българка, за която се предполага, че е работила по поръчка на клетката, ръководена от бившия мениджър на “Уайъркард” Ян Марсалек. 

В Австрия задържаха българка по подозрение в шпионаж в полза на Русия

Жената, която е работила като асистентка в лекарски кабинет във Виена, е била арестувана през декември 2024 година по подозрение в участие в тайна разузнавателна служба в ущърб на Австрия. Разследването срещу нея все още продължава. 

Вече стана ясно, че жената е наблюдавала българския разследващ журналист Христо Грозев, който е живял във Виена до февруари 2023 година. Освен това тя е шпионирала двама бивши високопоставени служители на ФСЗКБТ и журналистката Анна Талхамер. Това 49-годишната жена призна в показанията си. 

Българката заяви, че е участвала в „студентски проект“. Тя разказа, че „приятелка на приятелка“ я е убедила да се включи в него. Тази жена е нейна сънародничка, която през март 2025 година е била осъдена от съдебен състав в Лондон като част от шестчленна шпионска мрежа за заговор за шпионаж в полза на вражеска държава. 

Арестуваха вербуван от ФСБ агент, шпионирал български журналист

Прокурорът настоя днес за разпит на бивш руски офицер от разузнаването. Разпитът е ценен, тъй като с него може да се докаже, „че От е действал много професионално и очевидно е бил агент на ФСБ“. Мъжът е призован да свидетелства следващата седмица. В писмо до Виенския провинциален съд от 16 февруари той е отказал да се яви поради „съвкупност от обстоятелствата“, което създава „реална, продължителна и значителна опасност“ за живота му и този на семейството му. 

Процесът ще продължи идната сряда. Сред свидетелите на следващото заседание се очаква да бъдат двама представители на Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване на Австрия и анонимен свидетел. 

Източник: БТА, Цветана Делибалтова    
Шпионаж Съдебен процес Егисто От Българка
