Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

3 януари 2026, 20:48
Източник: БТА/АР

Д оналд Тръмп сподели в социалните мрежи снимка, на която изглежда е заловен венецуелският президент Николас Мадуро. 

В публикация в Truth Social в събота, 3 януари, 79-годишният Тръмп разпространи непотвърдена снимка на 63-годишния Мадуро. На кадъра той е с големи очила и слушалки, които очевидно ограничават зрението и слуха му.

„Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“, написа американският президент в надписа към публикацията. Според Тръмп венецуелският президент и 69-годишната Силия Флорес са били качени на военния кораб на ВМС на САЩ, който пътува към Ню Йорк.

Тръмп обвинява Мадуро в трафик на наркотици и в „принуждаване“ на масова миграция към Съединените щати, както и в използване на приходи от петрол за финансиране на предполагаемите му престъпления, свързани с наркотици. Политикът, който встъпи в длъжност през 2013 г., отрича всички обвинения, съобщава CBS News. По-рано на 3 януари Тръмп потвърди в Truth Social заповедта за „мащабни удари“ във Венецуела, както и залавянето на Мадуро и Флорес.

Длъжностни лица съобщиха пред CBS News и BBC, че Тръмп е наредил въздушни удари по различни обекти на територията на Венецуела. Сред поразените цели са главната военна база Фуерте Тиуна и основната авиобаза Ла Карлота, както и Ел Вулкан – обект със сигнална антена, и пристанището Ла Гуайра – ключово морско пристанище на карибското крайбрежие. Това заяви пред CBS News Дейвид Смолански, говорител на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.

Тръмп заяви, че по време на атаките Мадуро е успял да стигне до защитена стая, но не е успял да затвори вратата, преди да бъде заловен от американските специални части.

„Но той се опитваше да стигне до безопасно място, което не беше безопасно, защото щяхме да взривим вратата за около 47 секунди“, каза президентът по време на пресконференция.

„Беше много дебела врата, много тежка врата... той стигна до вратата, не успя да я затвори“, добави Тръмп. Американският президент подчерта, че дори вратата да е била затворена навреме, Мадуро пак не би бил в безопасност, „защото щяхме да я взривим за около 47 секунди“.

В събота Тръмп заяви още, че след залавянето на Мадуро Съединените щати вече ще „управляват“ Венецуела.

„Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна, като успешно залови Мадуро посред нощ“, заяви той. „Ще накараме петрола да тече както трябва... ще го управляваме правилно. Ще се погрижим за народа на Венецуела.“

На въпрос дали ще има американски войски на място по време на поемането на контрола, Тръмп каза пред репортери: „Не се страхуваме от бойци на място. Имахме бойци на място снощи на много високо ниво. Ще се уверим, че страната се управлява правилно. Това не е напразно.“

Той продължи: „Ще управляваме страната правилно. Ще бъде управлявана много разумно, много справедливо. И ще спечели много пари. Знаете, че те откраднаха петрола ни. Ние изградихме цялата тази индустрия, а те просто я превзеха, сякаш бяхме нищо. Така че направихме нещо по въпроса. Закъсняхме, но направихме нещо по въпроса.“ По-късно добави: „Ще продаваме големи количества петрол от Венецуела на други страни.“

Атаките бяха остро осъдени от венецуелското правителство, което в официално изявление обвини САЩ в опит да „завземат стратегическите ресурси на Венецуела, особено нейния петрол и минерали“, както и „насилствено да нарушат политическата независимост на нацията“, съобщава BBC.

Венецуела също така е наредила да бъдат приведени в действие всички планове за национална отбрана и е призовала „всички социални и политически сили в страната да активират планове за мобилизация и да осъдят тази империалистическа атака“, пише изданието.

По-рано САЩ са нанесли около 30 удара по цели в Тихия океан и Карибския регион, както и по моторни лодки, за които се твърди, че са използвани за трафик на наркотици. Според BBC от началото на ударите са загинали над 110 души, а американските сили съобщават още, че са конфискували два санкционирани петролни танкера, докато са преследвали трети.

Източник: PEOPLE    
