Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

А ндрю Маунтбатън-Уиндзор е освободен от полицейския арест след ареста му в четвъртък по подозрение за злоупотреба с публична длъжност.

Бившият принц, който днес навърши 66 години, беше задържан от служители по време на акция в 8:00 часа сутринта в новия му дом в Ууд Фарм, в имението Сандрингам, предаде „Дейли мейл“.

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Полицията в долината на Темза потвърди, че Андрю е бил арестуван малко след 10:00 часа сутринта в четвъртък, като служителите са имали 24 часа, за да го задържат без повдигане на обвинение от момента, в който е пристигнал в полицейския участък.

От полицията поясниха, че разследването срещу Андрю продължава, въпреки че той е освободен.

Бившият херцог на Йорк беше арестуван във връзка с твърдения, че е предал чувствителна информация на осъдения за секс трафик финансист Джефри Епстийн, докато е действал като търговски пратеник на британското правителство.

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста, стана ясно днес.

Монархът заяви в безпрецедентно изявление, че „законът трябва да си свърши работата“ и призова за „справедлив процес“.

„Мисля, че е срамно. Мисля, че е много тъжно. Мисля, че е много лошо за кралското семейство. Много, много тъжно“, коментира ареста на Андрю президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на президентския самолет.