Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

Спрямо мъжа са предявени обвинения

19 февруари 2026, 17:45
Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна
Р айонният съд във Варна уважи искането на прокуратурата и наложи мярка за неотклонение “задържане под стража” за 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с момиче, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване, съобщиха от пресслужбата на съда.

Спрямо мъжа са предявени обвинения затова, че на 14 февруари 2026 година във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция.

Обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер, а настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане, уточниха от съда.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

