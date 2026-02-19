Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

Р айонният съд във Варна уважи искането на прокуратурата и наложи мярка за неотклонение “задържане под стража” за 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с момиче, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване, съобщиха от пресслужбата на съда.

Спрямо мъжа са предявени обвинения затова, че на 14 февруари 2026 година във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция.

Обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер, а настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане, уточниха от съда.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.