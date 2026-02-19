Какво става, две банки фалираха в Украйна

Д нес Управителният съвет на Националната банка на Украйна прие решение за класифициране на две украински банки като неплатежоспособни, предава "Укринформ".

Първата е обявена във фалит заради неизпълнение на писмено изискване за представяне на Националната банка на План за финансово възстановяване, след класифицирането на банката като "проблемна".

Към датата на решението за класифициране на банката като неплатежоспособна, нейният регулаторен капитал възлиза на 173 милиона гривни, което е значително по-ниско от минималната стойност, определена от Националната банка - 200 милиона гривни. Делът ѝ в банковия сектор е бил само е 0,01% към 1 февруари.

Втората банка също е била квалифицирана като "проблемна" поради неизпълнение, без основателни причини, на писменото изискване на Националната банка за привеждане на стойността на минималния регулаторен капиталов стандарт до ниво не по-ниско от регулаторната му стойност.

От датата на класифицирането в категорията "проблемна" банката е продължила да извършва рискови дейности и е нарушавала изискванията за минимален регулаторен капитал. Към датата на решението за класифициране на банката като неплатежоспособна, размерът на регулаторния ѝ капитал е бил 73 милиона гривни.