Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз

19 февруари 2026, 18:57
"Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели". 

Това заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

"Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката и можем да вървим напред само ако сме заедно. То ни научи на сила и воля. Днес ни внушават, че всеки е сам за себе си, че националните ни добродетели са отживелица. Ще кажем, че много са здрави устоите на българския национален дух. Българският народ има своята славна история, която се предава от поколение на поколение. Примерът на Апостола е пример за дълг и чест. Това е пример, който ни дава много сила", каза Йотова. 

Тя призова да използваме енергията на нашия народ, за да вървим напред.

"Трябва да си вярваме малко повече, да имаме доверие. Тогава ще достигнем върхове. Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз. С тази сила може да постигнем големи цели. Но трябва да възстановим държавността. Поклон пред паметта на Дякона. Да живее България!", заяви държавният глава.

Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир, каза кметът на София Васил Терзиев в слово на церемонията по честването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата в столицата.

"Честваме 153 години от гибелта на Васил Левски - Апостолът на свободата, който превърна личната си саможертва в национален идеал. Има личности, които се раждат във време на страх, натиск и примирения. Те отказват да приемат такова време за норма – такъв е Левски", допълни Терзиев.

"Изправя се срещу мисленето, че нищо не зависи от нас и доказва, че промяната започва от личния избор. Той поема най-трудния път – този на отговорността и действието. Да имаш гръбнак, когато много около теб са пречупени", подчерта кметът на София. 

По-рано днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва панихида за 153 години от кончината на Васил Левски в столичния храм „Св. София - Премъдрост Божия“.

Сред присъстващите на заупокойното богослужение в храма са президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян, служебният министър-председател Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, началникът на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова, представители на различни институции и граждани.

След панихидата духовенството и официалните лица извършиха литийно шествие от храма до паметника на Апостола на свободата на бул. "Васил Левски", където е възпоменателната церемония с поклонение.

От Софийската митрополия приканиха днес православните християни да вземат молитвено участие в заупокойното богослужение за Апостола на свободата.

