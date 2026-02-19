Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

У бийство на 6 души в два града и последвало самоубийство на вероятния извършител в САЩ.

Полицията във Форт Лодърдейл разкри обезпокоителното обаждане на 911 от една от жертвите, дъщеря на Лариса Блюдая, предава Си Би Ес.

„Полицията трябва да дойде веднага, за да провери майка ми във Форт Лодърдейл“, казва тя на диспечера.

Младата жена се обажда няколко пъти, все по-притеснена.

„Не съм сигурен защо все още не е изпратен полицай“, отговаря диспечерът.

„Можете ли да се уверите, че полицай ще бъде изпратен възможно най-скоро?“, пита жената.

С полицията се свързало и семейството на заподозрения, който им изпратил съобщение, че ще се самоубие.

„Не знаем къде е, не можем да го намерим. Отидохме в апартамента му, но той не бил там, нито колата му. Така че може би трябва да се опитате да го намерите“, заявили роднините.

Полицията смята, че Кот е отнел живота си, след като е убил Лариса, сина ѝ, родителите ѝ, брат ѝ и семеен приятел. Две от телата са намерени във Форт Лодърдейл, а останалите в Сарасота.

Относно мотива за стрелбата, разследващите твърдят, че стрелецът е имал романтична връзка с една от жертвите във Форт Лодърдейл. Връзката между останалите жертви в окръг Сарасота все още е неизвестна.

В колата на Кот са открити два пистолета, боеприпаси, 5 ножа, въже, тиксо и брадва. Според полицията, той е стрелял по жертвите си многократно.

Олга Грайнерт е помагала на семейството на Лариса, когато е била застреляна.

„Обадиха ми се и казаха, че Олга е мъртва. Едва не катастрофирах, защото карах“, казва пред Си Би Ес бившият ѝ съпруг Микола Грейнбърт.

„Мисълта никога повече да не я видя в момента е просто немислима“, заявява най-малкият ѝ син, Елдар.