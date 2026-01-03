Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Свят

Президентът на САЩ официално потвърди, че САЩ са нанесли въздушни удари по Венецуела

Обновена преди 4 минути / 3 януари 2026, 11:41
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че САЩ са нанесли въздушни удари по Венецуела и ги определи като „успешни“. Той направи съобщението си в социалната мрежа Truth Social.

„Президентът Николас Мадуро беше заловен, заедно със съпругата си, и изведен от страната”, обяви Тръмп.

Венецуелското правителство не знае къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, която публично настоя за доказателства, че държавният глава е жив.

В изявление по държавната телевизия VTV Родригес поиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно да предостави информация за местонахождението и състоянието на Мадуро. Коментарите ѝ бяха направени в интервю малко след като Тръмп обяви, че венецуелският президент е бил заловен и изведен със самолет от страната след „мащабен американски удар“.

„Настояваме за незабавни доказателства за живота на президента Мадуро и първата дама от правителството на президента Доналд Тръмп“, заяви Родригес. Тя твърди, че американската атака е довела до жертви сред държавни служители, военнослужещи и цивилни в различни части на Венецуела.

Как реагира светът на американските удари по Венецуела

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че САЩ са нанесли във Венецуела удар и по сградата на венецуелския парламент в столицата Каракас, предадоха световните агенции, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната платформа X.

След като първо тази сутрин в столицата Каракас се чуха експлозии, правителството на Венецуела обвини САЩ в „много сериозна военна агресия“ обявявайки, че са нападнати мирни граждани и цивилна инфраструктура. Според твърденията на венецуелските управляващи са нанесени удари и в щатите Миранда, Арагауа и Ла Гуайра. Президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение във Венецуела.

„Дворецът на федералната законодателна власт е подложен на бомбардировка“, написа Петро в X. Той призова Съвета за сигурност на ООН да излезе с позиция относно легитимността на агресията срещу Венецуела. „Нужно е незабавно да се състои заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който Колумбия стана член. Той трябва да установи законността на агресията против Венецуела“, отбеляза колумбийският президент.

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
6 снимки
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ

„В момента бомбардират Каракас. Обявена е тревога за целия свят: нападнаха Венецуела“, подчерта той. Петро допълни, че в колумбийския град Кукута е създаден оперативен щаб за контрол над ситуацията на границата с Венецуела.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел на свой ред призова международната общност за спешна реакция. „Осъждаме престъпното нападение на САЩ срещу Венецуела и изискваме спешна реакция от страна на международната общност“, написа в X Диас-Канел. Той нарече действията на Вашингтон „държавен тероризъм срещу храбрия венецуелски народ и срещу нашата Америка“.

„Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент“, заяви междувременно главният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган – Джемил Ертем, също в X. „Ние сме на страната на Венецуела и на президента Мадуро. Този бандитизъм не трябва да остане безнаказан“, написа Ертем.

Иран, който поддържа тесни отношения с Венецуела, осъди също твърдо „американската военна атака“ срещу тази страна, предадоха световните агенции.„Иранското министерство на външните работи твърдо осъжда американската военна атака срещу Венецуела и крещящото нарушение на националния суверенитет и на териториалната цялост на страната“, се казва в изявление на ведомството, което също така дефинира действията на САЩ като „незаконна агресия“.

По темата

Източник: Truth Social, БТА/Иво Тасев, Габриела Големанска, БГНЕС    
