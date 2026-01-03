Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че САЩ са нанесли въздушни удари по Венецуела и ги определи като „успешни“. Той направи съобщението си в социалната мрежа Truth Social.

„Президентът Николас Мадуро беше заловен, заедно със съпругата си, и изведен от страната”, обяви Тръмп.

Венецуелското правителство не знае къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, която публично настоя за доказателства, че държавният глава е жив.

В изявление по държавната телевизия VTV Родригес поиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно да предостави информация за местонахождението и състоянието на Мадуро. Коментарите ѝ бяха направени в интервю малко след като Тръмп обяви, че венецуелският президент е бил заловен и изведен със самолет от страната след „мащабен американски удар“.

„Настояваме за незабавни доказателства за живота на президента Мадуро и първата дама от правителството на президента Доналд Тръмп“, заяви Родригес. Тя твърди, че американската атака е довела до жертви сред държавни служители, военнослужещи и цивилни в различни части на Венецуела.

Как реагира светът на американските удари по Венецуела

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че САЩ са нанесли във Венецуела удар и по сградата на венецуелския парламент в столицата Каракас, предадоха световните агенции, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната платформа X.

След като първо тази сутрин в столицата Каракас се чуха експлозии, правителството на Венецуела обвини САЩ в „много сериозна военна агресия“ обявявайки, че са нападнати мирни граждани и цивилна инфраструктура. Според твърденията на венецуелските управляващи са нанесени удари и в щатите Миранда, Арагауа и Ла Гуайра. Президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение във Венецуела.

„Дворецът на федералната законодателна власт е подложен на бомбардировка“, написа Петро в X. Той призова Съвета за сигурност на ООН да излезе с позиция относно легитимността на агресията срещу Венецуела. „Нужно е незабавно да се състои заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който Колумбия стана член. Той трябва да установи законността на агресията против Венецуела“, отбеляза колумбийският президент.

„В момента бомбардират Каракас. Обявена е тревога за целия свят: нападнаха Венецуела“, подчерта той. Петро допълни, че в колумбийския град Кукута е създаден оперативен щаб за контрол над ситуацията на границата с Венецуела.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел на свой ред призова международната общност за спешна реакция. „Осъждаме престъпното нападение на САЩ срещу Венецуела и изискваме спешна реакция от страна на международната общност“, написа в X Диас-Канел. Той нарече действията на Вашингтон „държавен тероризъм срещу храбрия венецуелски народ и срещу нашата Америка“.

„Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент“, заяви междувременно главният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган – Джемил Ертем, също в X. „Ние сме на страната на Венецуела и на президента Мадуро. Този бандитизъм не трябва да остане безнаказан“, написа Ертем.

Иран, който поддържа тесни отношения с Венецуела, осъди също твърдо „американската военна атака“ срещу тази страна, предадоха световните агенции.„Иранското министерство на външните работи твърдо осъжда американската военна атака срещу Венецуела и крещящото нарушение на националния суверенитет и на териториалната цялост на страната“, се казва в изявление на ведомството, което също така дефинира действията на САЩ като „незаконна агресия“.