Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

Р айонната прокуратура във Видин внесе в съда обвинителен акт по дело за причиняване на средна телесна повреда на абитуриент срещу четирима младежи, съответно 22, 25, 26 и 29 години.

В хода на досъдебното производство е установено, че вечерта на 26 май 2025 г. 12-класник заедно със свои съученици празнувал абитуриентски бал в ресторант в Монтана.

Около 04:00 ч. младежът се отправил към дискотека в града заедно с приятели. По същото време в заведението били обвиняемите, с които жертвата имала проблемни отношения.

На влизане в дискотеката възникнало напрежение, последвано от обиди и предизвикване на саморазправа от страна на обвиняемите.

Единият от тях нападнал абитуриента, като го ударил с ръка, но последният му отвърнал и той паднал. В следващия момент другият обвиняем се намесил, нанесъл удар, душил пострадалия, изритал с крак, вследствие на което абитуриентът паднал. Двамата други обвиняеми се включили в побоя, нанасяйки ритници с крака в областта на главата, гръдния кош, гърба и краката.

Бащата на един от свидетелите отвел пострадалия от мястото на инцидента. Той бил откаран в болница и настанен в отделение по хирургия.

В хода на разследването са разпитани свидетели, изискани са записи от видеокамери в района на местопроизшествието и е изготвена комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза.

Според заключението на назначената съдебномедицинска експертиза на пострадалия е била причинена средна телесна поведа.