Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро ще бъде съден в САЩ, след като е бил заловен на фона на мащабна американска атака срещу страната, съобщават властите във Вашингтон, цитирани от Independent.

Главният прокурор на САЩ Памела Бонди заяви, че г-н Мадуро и съпругата му са обвинени в Ню Йорк по няколко престъпления, сред които и конспирация за наркотероризъм, както и престъпления, свързани с трафик на наркотици и оръжия.

Attorney General Pam Bondi says Maduro indicted on drugs and weapons charges https://t.co/0iALP8ZY2I — The Hill (@thehill) January 3, 2026

От Каракас отхвърлиха категорично случилото се, като венецуелското правителство определи действията на САЩ като „военна агресия“. Според официалната позиция на властите в страната, целта на атаката е „да се завладеят венецуелските петрол и минерали“.

Най-малко седем експлозии са били чути в столицата Каракас в ранните часове на събота, като очевидци съобщават и за ниско летящи самолети над града. Венецуелското правителство заяви, че САЩ са атакували както цивилни, така и военни обекти в няколко щата на страната.

В публикация в социалната мрежа Truth Social, направена часове след нападението, Доналд Тръмп заяви: „Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро , който беше заловен, заедно със съпругата си, и изгонен от страната.“

Междувременно вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес заяви, че местонахождението на Мадуро и съпругата му остава неизвестно, като добави: „Искаме доказателство, че са живи“.