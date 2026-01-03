Свят

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

От Каракас отхвърлиха категорично случилото се, като венецуелското правителство определи действията на САЩ като „военна агресия“

Обновена преди 19 минути / 3 януари 2026, 15:14
Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия
Източник: Getty Images

П резидентът на Венецуела Николас Мадуро ще бъде съден в САЩ, след като е бил заловен на фона на мащабна американска атака срещу страната, съобщават властите във Вашингтон, цитирани от Independent.

Главният прокурор на САЩ Памела Бонди заяви, че г-н Мадуро и съпругата му са обвинени в Ню Йорк по няколко престъпления, сред които и конспирация за наркотероризъм, както и престъпления, свързани с трафик на наркотици и оръжия.

От Каракас отхвърлиха категорично случилото се, като венецуелското правителство определи действията на САЩ като „военна агресия“. Според официалната позиция на властите в страната, целта на атаката е „да се завладеят венецуелските петрол и минерали“.

Най-малко седем експлозии са били чути в столицата Каракас в ранните часове на събота, като очевидци съобщават и за ниско летящи самолети над града. Венецуелското правителство заяви, че САЩ са атакували както цивилни, така и военни обекти в няколко щата на страната.

В публикация в социалната мрежа Truth Social, направена часове след нападението, Доналд Тръмп заяви: „Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро , който беше заловен, заедно със съпругата си, и изгонен от страната.“

Междувременно вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес заяви, че местонахождението на Мадуро и съпругата му остава неизвестно, като добави: „Искаме доказателство, че са живи“.

Източник: www.independent.co.uk    
Николас Мадуро Венецуела САЩ Наркотероризъм Военна агресия Каракас Трафик на наркотици Доналд Тръмп Залавяне Петрол и минерали
Последвайте ни

По темата

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Почина великият Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

Red Bull разкри окончателния дизайн на чудовището с 1200 „коня“ RB17

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил въздушни удари по цели във венецуелската столица Каракас, включително военни бази. Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела, над която ниско са прелетели самолети. Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците.

МВнР с предупреждение към българите във Венецуела

България Преди 2 часа

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

България Преди 3 часа

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър

Мишел дьо Нострадам

Какви са предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

България Преди 4 часа

Един от най-сериозните проблеми през зимата остава неправилното използване на електрически уреди

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

България Преди 4 часа

Дим се издига над Каракас, Венецуела

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Свят Преди 6 часа

Над венецуелската столица ниско са прелетели самолети, съобщават световните агенции

Снимката е илюстративна

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

България Преди 6 часа

„По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“, категоричен е д-р Вълков

Снимката е илюстративна

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

България Преди 7 часа

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

България Преди 7 часа

Ограничена е видимостта поради мъгла в областите Монтана и Враца

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Свят Преди 7 часа

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 8 часа

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Технологии Преди 8 часа

Много хора предпочитат да купят по-скъп лаптоп или смартфон с по-мощен хардуер, защото смятат, че така си гарантират по-дългата му пълноценна работа и ще е по-евтино вместо да купуват по-често

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Свят Преди 8 часа

Един камион започна да се плъзга и в крайна сметка се застана напречно на платното и го блокира

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

Какъв празник е днес - светци, традиции и гадания за времето

България Преди 8 часа

Православната църква почита Св. Малахия и Св. Гордий , а Католическата - името Исус

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

България Преди 8 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

Свят Преди 16 часа

В пожара загинаха 40 и бяха ранени 119 души

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Почина Димитър Пенев – човекът, който превърна мечтата в история!

Edna.bg

Честит рожден ден на edna легенда: "Смелото сърце" Мел Гибсън на 70!

Edna.bg

Джери Перейра помогнал за още един трансфер на ЦСКА

Gong.bg

Славия за Пенев: Отиде си една от най-значимите фигури в историята на родния футбол

Gong.bg

Отиде си легендата на българския футбол Димитър Пенев

Nova.bg

САЩ нанесоха удари по Венецуела, заловиха и екстрадираха Мадуро (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg