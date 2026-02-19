Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да постигне „смислено“ споразумение в момент, когато в Близкия изток се разгръща мащабно американско военно присъствие.

Тръмп предупреди Иран за "последствията от несключването на споразумение"

„През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да постигнем смислена сделка, иначе ще се случат лоши неща“, заяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир - негова инициатива, насочена към стабилизиране на ситуацията в Газа.

Доналд Тръмп: Не бързам да преговарям с Иран

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение САЩ „може да се наложи да отидат една крачка по-далеч“, като добави: „Вероятно ще разберете в следващите около 10 дни.“