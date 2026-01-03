Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

В енецуелският президент Николас Мадуро е бил заловен от секретното подразделение „Делта Форс“ на армията на САЩ при дръзка операция срещу силно охранявания му комплекс.

CBS News съобщава, че ултраелитното подразделение „Делта Форс“ стои зад залавянето на Мадуро и съпругата му Силия Флорес в ранните часове на събота.

Според CNN двамата са били отвлечени от спалнята си посред нощ от американски сили, докато са спели. Операцията не е довела до жертви сред американските военни. Мадуро и Флорес са били изведени с хеликоптер от Каракас, след като местонахождението им е било проследено от агенти на ЦРУ. Президентът Доналд Тръмп е дал заповед за отвличането им преди два дни.

Maduro captured by US Army's elite Delta Force unit in daring dead-of-night helicopter swoop https://t.co/oFSrAhNyKS — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 3, 2026

Очаква се Мадуро да бъде изправен пред съд в Съединените щати по обвинения в трафик на наркотици и оръжия.

Допълнителни подробности се очакват на пресконференция, която ще се проведе в събота сутринта в кънтри клуба на Тръмп „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, Флорида.

Най-висшите лейтенанти на Мадуро са поискали „доказателство, че е жив“ за изчезналия си лидер, което подсказва опасения, че той може да е бил убит по време на нападението.

Главният прокурор на Венецуела Тарек Сааб заяви, че „невинни“ хора са били „смъртоносно ранени“ по време на операцията на САЩ, но не предостави допълнителни подробности. По информация на CBS лидерите на Конгреса са били уведомени за операцията веднага след нейното начало.

„Делта Форс“, чието пълно наименование е Първи оперативен отряд на специалните сили – Делта, е едно от най-елитните военни подразделения на Съединените щати.

Неговите членове – чиито самоличности остават строго засекретени – изпълняват едни от най-опасните и чувствителни мисии от името на американската армия.

Сред най-известните операции на „Делта Форс“ е нападението през октомври 2019 г. срещу сирийския комплекс на лидера на ИДИЛ Абу Бакр ал Багдади, което доведе до смъртта му.

Операторите на „Делта Форс“ наричат себе си „Звеното“ и функционират като елитна антитерористична структура.

Подразделението е известно с неутрализирането на мащабни терористични мрежи и високопоставени цели и работи в тясно сътрудничество с ЦРУ.

Базирано във Форт Браг, Северна Каролина, звеното действа под егидата на Съвместното командване за специални операции (JSOC), което ръководи подразделенията за специални мисии. Командването за специални операции на армията на САЩ (USASOC) отговаря за управлението и администрирането на личния състав.

По данни на Military.com операторите на „Делта Форс“ осигуряват и сигурността на американски лидери по време на посещения в опасни или засегнати от война региони.

Според „Британика“ подразделението разполага с около 2000 военнослужещи, организирани в седем ескадрона, от които четири са щурмови.

Всеки ескадрон се състои от трима бойци: двама изпълняват щурмови действия, а третият отговаря за разузнаването и снайперската поддръжка.

Подразделението е основано през 1977 г. от полковник Чарлз Беквит и е вдъхновено от 22-ри полк на Специалните въздушни служби (SAS) на британската армия – тяхното строго класифицирано антитерористично звено.

Беквит е вярвал, че Съединените щати се нуждаят от еквивалент на SAS заради нарастващата заплаха от тероризъм – убеждение, което води до създаването на „Делта Форс“.