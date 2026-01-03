Свят

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Президентът Доналд Тръмп е дал заповед за отвличането преди два дни

3 януари 2026, 16:47
Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване
АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути
Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия
Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела
Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас

Война във Венецуела! Доналд Тръмп е наредил удари по Каракас
Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико
Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог
„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

В енецуелският президент Николас Мадуро е бил заловен от секретното подразделение „Делта Форс“ на армията на САЩ при дръзка операция срещу силно охранявания му комплекс.

CBS News съобщава, че ултраелитното подразделение „Делта Форс“ стои зад залавянето на Мадуро и съпругата му Силия Флорес в ранните часове на събота.

Според CNN двамата са били отвлечени от спалнята си посред нощ от американски сили, докато са спели. Операцията не е довела до жертви сред американските военни. Мадуро и Флорес са били изведени с хеликоптер от Каракас, след като местонахождението им е било проследено от агенти на ЦРУ. Президентът Доналд Тръмп е дал заповед за отвличането им преди два дни.

Очаква се Мадуро да бъде изправен пред съд в Съединените щати по обвинения в трафик на наркотици и оръжия.

Допълнителни подробности се очакват на пресконференция, която ще се проведе в събота сутринта в кънтри клуба на Тръмп „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, Флорида.

Най-висшите лейтенанти на Мадуро са поискали „доказателство, че е жив“ за изчезналия си лидер, което подсказва опасения, че той може да е бил убит по време на нападението.

Главният прокурор на Венецуела Тарек Сааб заяви, че „невинни“ хора са били „смъртоносно ранени“ по време на операцията на САЩ, но не предостави допълнителни подробности. По информация на CBS лидерите на Конгреса са били уведомени за операцията веднага след нейното начало.

„Делта Форс“, чието пълно наименование е Първи оперативен отряд на специалните сили – Делта, е едно от най-елитните военни подразделения на Съединените щати.

Неговите членове – чиито самоличности остават строго засекретени – изпълняват едни от най-опасните и чувствителни мисии от името на американската армия.

Сред най-известните операции на „Делта Форс“ е нападението през октомври 2019 г. срещу сирийския комплекс на лидера на ИДИЛ Абу Бакр ал Багдади, което доведе до смъртта му.

Операторите на „Делта Форс“ наричат себе си „Звеното“ и функционират като елитна антитерористична структура.

Подразделението е известно с неутрализирането на мащабни терористични мрежи и високопоставени цели и работи в тясно сътрудничество с ЦРУ.

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
9 снимки
Венецуела
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ

Базирано във Форт Браг, Северна Каролина, звеното действа под егидата на Съвместното командване за специални операции (JSOC), което ръководи подразделенията за специални мисии. Командването за специални операции на армията на САЩ (USASOC) отговаря за управлението и администрирането на личния състав.

По данни на Military.com операторите на „Делта Форс“ осигуряват и сигурността на американски лидери по време на посещения в опасни или засегнати от война региони.

Според „Британика“ подразделението разполага с около 2000 военнослужещи, организирани в седем ескадрона, от които четири са щурмови.

Всеки ескадрон се състои от трима бойци: двама изпълняват щурмови действия, а третият отговаря за разузнаването и снайперската поддръжка.

Подразделението е основано през 1977 г. от полковник Чарлз Беквит и е вдъхновено от 22-ри полк на Специалните въздушни служби (SAS) на британската армия – тяхното строго класифицирано антитерористично звено.

Беквит е вярвал, че Съединените щати се нуждаят от еквивалент на SAS заради нарастващата заплаха от тероризъм – убеждение, което води до създаването на „Делта Форс“.

Николас Мадуро Делта Форс Венецуела САЩ Залавяне Наркотрафик Доналд Тръмп ЦРУ Военна операция Специални части
Последвайте ни

По темата

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Почина великият Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

България Преди 48 минути

Бургасбус

Кметът на Бургас: Очаквам ръководството на „Бургасбус” да коригира цената на билета в евро

България Преди 1 час

Според НАП е налице необосновано увеличение на цената с 4 на сто

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

България Преди 5 часа

В автомобила се е возило семейство с две деца

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

България Преди 5 часа

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър

Огромно дърво рухна върху кола в София

Огромно дърво рухна върху кола в София

България Преди 5 часа

По чудо при инцидента няма жертви, тъй като дървото е паднало и върху иначе оживен тротоар

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Любопитно Преди 5 часа

Холивудската звезда е заплашен да бъде изселен от дома си заради неплатен наем

Мишел дьо Нострадам

Какви са предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

България Преди 6 часа

Един от най-сериозните проблеми през зимата остава неправилното използване на електрически уреди

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Граничен кошмар с Гърция: стачка отново блокира всички пунктове

България Преди 6 часа

Снимката е илюстративна

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

България Преди 7 часа

„По никакъв начин не можем да го определим точно като „супергрип“, защото той не протича по-тежко. Тук говорим за по-лесно предаваем вирус“, категоричен е д-р Вълков

Снимката е илюстративна

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

България Преди 8 часа

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

Внимание, шофьори! Заледени пътища и ремонти по основните магистрали

България Преди 8 часа

Ограничена е видимостта поради мъгла в областите Монтана и Враца

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Семейството на Томи Лий Джоунс с първи думи след смъртта на дъщеря му

Свят Преди 9 часа

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Какво се случва с тялото ни, ако спрем алкохола за месец

Любопитно Преди 9 часа

Всеки празничен сезон, след късните нощи, партита и чашки (да не говорим за разходите за барове) много хора изцяло се отказват от алкохол за месец януари

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Технологии Преди 9 часа

Много хора предпочитат да купят по-скъп лаптоп или смартфон с по-мощен хардуер, защото смятат, че така си гарантират по-дългата му пълноценна работа и ще е по-евтино вместо да купуват по-често

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Хаос в Хамбург: Десетки камиони блокирани на заледен мост

Свят Преди 9 часа

Един камион започна да се плъзга и в крайна сметка се застана напречно на платното и го блокира

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Почина Димитър Пенев – човекът, който превърна мечтата в история!

Edna.bg

Честит рожден ден на edna легенда: "Смелото сърце" Мел Гибсън на 70!

Edna.bg

Хебър обяви шестима нови

Gong.bg

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път

Gong.bg

Любослав Пенев за Димитър Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила

Nova.bg

Най-великият! Патриархът на футбола ни: България се прощава с Димитър Пенев

Nova.bg