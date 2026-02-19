Свят

Шпионаж срещу дипломация: Защо Европа не вярва на „мирния план“ на Тръмп за Украйна?

Докато Белият дом бърза за сделка до юни, европейските разузнавателни служби предупреждават, че Путин просто разиграва „преговорен театър“, за да свали санкциите и да подсигури икономиката си, без да се отказва от стратегическата си цел – падането на Зеленски

19 февруари 2026, 16:28
Източник: iStock photos/Getty images

Р ъководителите на европейските служби за разузнаване изразяват песимизъм относно шансовете за постигане на споразумение до края на тази година, което да прекрати войната на Русия в Украйна. Това се случва въпреки твърденията на Доналд Тръмп, че преговорите с посредничеството на САЩ са доближили перспективата за сделка „разумно близо“.

Тръмп: Русия желае край на войната, но умишлено бави мирните преговори

Петима шефове на европейски разузнавателни агенции, пожелали анонимност, заявиха пред Ройтерс, че Русия няма интерес от бърз край на конфликта. Според тях Москва използва преговорите със САЩ основно като инструмент за премахване на санкциите и сключване на бизнес сделки.

„Театър на преговорите“

Преговорите, чийто последен кръг се проведе в Женева тази седмица, бяха определени от един от разузнавателните шефове като „преговорен театър“. Тези коментари разкриват сериозна пропаст в мисленето между европейските столици и Белия дом. Вашингтон се стреми към мирно споразумение до юни – преди междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември.

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

„Русия не търси мирно споразумение. Те преследват стратегическите си цели и те не са се променили“, споделя един от източниците. Тези цели включват отстраняването на Володимир Зеленски и превръщането на Украйна в „неутрална“ буферна зона спрямо Запада.

Икономическа издръжливост и тактика на забавяне

Основният проблем, според втори разузнавателен шеф, е че Русия нито иска, нито се нуждае от бърз мир, тъй като нейната икономика „не е на ръба на колапса“. Въпреки че руският интерес е на нива от 15.5% и резервите за покриване на бюджетния дефицит са намалели наполовина от 2022 г. насам, страната остава „устойчиво общество“, което може да издържи на трудностите.

Владимир Зеленски също изрази разочарование от липсата на напредък в Женева, заявявайки, че руснаците се интересуват повече от исторически спорове, отколкото от реална дипломация.

Русия: Може да се съгласим със САЩ за мир в Украйна

„Нямам нужда от исторически глупости, за да сложа край на тази война“, написа той в социалната мрежа X.

Бизнес сделки за трилиони

Зеленски съобщи, че според неговото разузнаване американските и руските преговарящи са обсъждали двустранни проекти за сътрудничество на стойност до 12 трилиона долара. Руският пратеник Кирил Дмитриев дори спомена сумата от 14 трилиона долара в публикация в X.

Лавров призна: Не е лесно да се договори мирно споразумение със САЩ за Украйна

Според европейските служби тази оферта е проектирана да се хареса едновременно на Тръмп и на руските олигарси, които губят от санкциите, но чиято лоялност е жизненоважна за Путин.

Липса на опит в преговорите?

Един от разузнавателните шефове изрази загриженост относно „много ограниченото“ ниво на умения за преговори с Русия на Запад. Американският екип се води от Стив Уиткоф, предприемач в сферата на недвижимите имоти, и Джаред Къшнър, зет на президента Тръмп. Нито един от двамата не е професионален дипломат или експерт по въпросите на Русия и Украйна.

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

В отговор говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че „президентът Тръмп и неговият екип са направили повече от всеки друг, за да съберат двете страни, да спрат убийствата и да осигурят мирна сделка“.

Източник: Ройтерс     
Европейско разузнаване Война в Украйна Мирни преговори Доналд Тръмп Посредничество на САЩ Руски стратегически цели Икономика на Русия Володимир Зеленски Санкции срещу Русия Преговорни умения
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 10 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 8 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 10 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 10 часа
