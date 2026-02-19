Свят

Какво представляват самолетите C‑17, C‑130 и Boeing 747 - основни факти за трите типа въздушни платформи

Транспортните и товарни самолети, често използвани в военни и граждански операции, имат различни предназначения и характеристики

19 февруари 2026, 14:52
Какво представляват самолетите C‑17, C‑130 и Boeing 747 - основни факти за трите типа въздушни платформи
С амолетите С‑17 Globemaster III, С‑130 Hercules и Boeing 747 са сред най-разпознаваемите транспортни и широкофюзелажни въздушни платформи в света. Всеки от тях изпълнява специфични роли - от военен въздушен транспорт до масов международен превоз на пътници и товари.

  • C‑17 Globemaster III

Boeing C‑17 Globemaster III е стратегически транспортен самолет, проектиран да доставя войски, големи товари и оборудване както до основни бази, така и до по‑малки, слабо оборудвани летища. Самолетът може да изпълнява тактически въздушен транспорт и аеронавтични операции, включително десантиране на товари и евакуации. Той може да каца и излита от къси писти и да транспортира тежки военни превозни средства и голямо количество палетизиран товар. С екипаж от трима души, C‑17 служи в няколко страни, включително Съединените щати и редица съюзници, пише Air Force.

  • C‑130 Hercules

Военният транспортен самолет C‑130 Hercules е проектиран за тактически въздушен транспорт и е способен да оперира от неравни, необработени или груби писти. Основната му мисия включва преместване на войски, оборудване и доставки, изпълнение на аеронавтични доставки и широка гама от допълнителни роли - от аеромедицинска евакуация до специализирани мисии като метеорологично наблюдение или пожароизвестяване. Конструкцията с високопоставено крило и четири турбопропелни двигателя позволява на Hercules да бъде гъвкав в различни сценарии както в мирно време, така и при конфликти, посочва Boeing.

  • Boeing 747

Boeing 747, често наричан „Кралицата на небето“, е широкофюзелажен реактивен самолет, първоначално разработен за граждански пътнически транспорт. С отличителния си „гърбат“ силует и голям капацитет, този четири двигателен авиолайнър революционира международните далечни полети при въвеждането си през 60‑те години на миналия век. Освен в търговския авиационен сектор, моделите на 747 са използвани за различни превозни задачи, включително като платформи за товарни полети и специализирани държавни и военни мисии (включително като президентския самолет Air Force One в САЩ).

C‑17 и C‑130 са основни средства за въздушен транспорт в рамките на военни операции, хуманитарни мисии и логистика, позволявайки бързо прехвърляне на хора и материали. Boeing 747, въпреки че в последните години производството му е намалено, остава символ на масовия авиационен транспорт и се използва и за товарни и специални цели.

Припомняме, че На Терминал 1 на летище София в момента се намират седем американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха. Това обяви по-рано днес Милен Георгиев.

Освен тях на летището са и три товарни самолета С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

Министерството на отбраната съобщи, че самолетите на летище „Васил Левски“ са част от Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав на борда е за обслужване на самолетите.

