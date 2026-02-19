Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

К рал Чарлз III с първи думи след ареста на бившия принц Андрю:

"С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба с обществена длъжност.

Следва пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи.

В този процес, както вече съм казвал, те имат нашата пълна и безрезервна подкрепа и сътрудничество.

Нека заявя ясно: законът трябва да си свърши работата.

Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам този въпрос.

Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашия дълг и служба към всички вас", заяви Чарлз III цитиран от BBC .

'The law must take its course' - King Charles III issues Andrew arrest statement https://t.co/n6BD9Xye4y — Maldon and Burnham Standard (@maldonstandard) February 19, 2026

Кралица Камилa посети събитие в Уестминстър, Лондон, въпреки че тази сутрин бе обявен арестът на нейния зет.

Тя присъства на обеден концерт и бе посрещната от представители при пристигането си.

Queen Camilla arrives at Westminster engagement with King Charles set to appear at London Fashion Week just hours after Andrew arrested - amid calls for palace to release a statementhttps://t.co/aEITO3TyWv — Fairy Royal (@FairyQueane) February 19, 2026

Припомняме, че по-рано днес Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение в длъжностно престъпление. Полицията бе забелязана днес в Сандрингам, където пребивава по-малкият брат на краля.

Шест необозначени полицейски автомобила пристигнаха в имението на крал Чарлз в Норфолк малко след 8 часа тази сутрин. Очевидци разказаха, че група от осем души в цивилни дрехи, които „изглеждали като полицейски служители“, са влезли в имота. Един от мъжете е носел лаптоп, подобен на тези, използвани от полицията.

Те са паркирали близо до бившия дом на принц Филип, „Ууд Фарм“, където Андрю е в изгнание. Малко след това конвой от превозни средства е бил заснет да напуска мястото. Би Би Си съобщава, че той е задържан по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

Андрю, който днес навършва 66 години, отседна в Сандрингам, след като беше изгонен от по-големия си брат от „Роял Лодж“ в Уиндзор след скандала „Епстийн“. Появата на полицията съвпадна с изявление на премиера сър Киър Стармър, че „никой не е над закона“ в Обединеното кралство, докато девет полицейски управления в страната преценяват дали да започнат разследвания по обвинения, свързани с Епстийн, включително трафик на хора и сексуално насилие.

Детективите оценяват редица обвинения, свързани със сексуален трафик и длъжностни престъпления.

Твърди се, че вторият син на кралицата може да е предал чувствителна информация на Епстийн в ролята си на търговски представител на Обединеното кралство. Има и твърдения, че той може да е вкарал нелегално жена в Бъкингамския дворец, която вероятно е била трафикирана във Великобритания с частния самолет на Епстийн „Лолита Експрес“. Андрю отрича всякакви неправомерни действия.