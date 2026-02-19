Свят

Може ли най-мощното оръжие на Иран да достигне Европа

Американското разузнаване смята, че Иран има най-големия запас от балистични ракети в Близкия изток

19 февруари 2026, 15:47
Може ли най-мощното оръжие на Иран да достигне Европа
Източник: EPA/БГНЕС

К акто беше демонстрирано при въздушните удари срещу Израел през 2024 г., Иран разполага с разнообразни военни възможности, включително арсенали от крилати и балистични ракети, както и дронове, посочва Съветът за международни отношения, една от най-влиятелните неправителствени организации в САЩ.

Американското разузнаване смята, че Иран има най-големия запас от балистични ракети в Близкия изток.

Защо Тръмп се плаши да нападне Иран

Балистичните ракети имат параболична траектория през атмосферата, движейки се много по-бързо от дроновете и крилатите ракети и като цяло са по-трудни за прехващане.

Ракетите с голям обсег на Иран са способни да поразяват цели на разстояние над 2000 километра, покривайки целия Близък изток и части от Европа.

По-големите конвенционални бойни глави биха могли да убият или ранят стотици хора в градска среда. Израел и Русия са използвали ракети с подобен  товар съответно в Ивицата Газа и Украйна, които са оставили кратери с диаметър над дванадесет метра.

Разкриха приликите между иранската и руската тактика

Двата удара на Иран срещу Израел през 2024 г. бяха първите му опити да порази израелски цели с оръжия, изстреляни от собствена територия. Техеран разкри намеренията си дни преди първия удар през април, който се състоеше от дронове, крилати и балистични ракети. Така Израел и неговите партньори имаха часове, за да проследят и реагират на по-бавно движещите се дронове и ракети.

Вторият удар през октомври обаче беше извършен без предупреждение и се състоеше предимно от балистични ракети, които могат да достигнат целите си за минути. Тогава повече от тридесет ирански ракети достигнаха военновъздушна база в южен Израел, което предполага, че израелските сили за противовъздушна отбрана или са решили да не защитават обекта, или че защитата се е провалила.

Бъдещи удари може да бъдат по-мащабни и по-трудни за прехващане, особено ако Иран използва повече от най-модерните си оръжия, като например ракетите "Фатах-1" и "Хейбар Шекан".

Освен това Иран от десетилетия развива ядрена програма, според иранските твърдения - за мирни цели. Но при всички случаи разполага с радиоактивни материали за т. нар. "мръсна бомба".

Друго възможно оръжие на Иран е джихадът. През януари 2026 г. парламентарната комисия по национална сигурност на Иран обяви, че всяко нападение срещу върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей ще се счита за обявяване на война на целия мюсюлмански свят, което ще предизвика "решения за джихад" от ислямските учени и глобален отговор от "войниците на исляма".

На прага на война: колко силна е армията на Иран

След Ислямската революция през 1979 г. Иран подкрепя множество групи, най-вече "Хизбула"  в Ливан, "Палестинския ислямски джихад", "Хамас" и различни милиции в Ирак, Йемен и Сирия. Тези групи често се описват като част от "ос на съпротивата", която участва във военен джихад срещу Израел и САЩ.

Географията на Иран прави сухопътна военна операция срещу него изключително трудна. Страната изглежда като огромна естествена крепост, защитена от 1600-километровата планинска стена Загрос на запад, планинската верига Алборз на север и суровите централни солени пустини (Дащ-е Кавир и Дащ-е Лут). Тази география създава "непревземаема" бариера, което прави сухопътно нахлуване почти невъзможно и защитава централното иранско плато.

За разлика от много други държави, големите градове на Иран са разположени в подножието планини. Превземането на тези градове би изисквало брутална градска война на голяма надморска височина, която до голяма степен обезсилва съвременните технологични оръжия.

Източник: CFR    
Иран Военни възможности Балистични ракети Дронове
