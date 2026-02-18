Свят

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

В различни спортни събития спортистите от Русия и Беларус бяха принудени да се състезават като неутрални след инвазията в Украйна

18 февруари 2026, 15:02
Е врокомисарят по спорта няма да присъства на церемонията по откриването на Параолимпийските игри заради решение да бъде позволено на спортисти от Русия и Беларус да развяват националните си флагове.

International Paralympic Committee (IPC) е предоставил квоти на 10 спортисти от двете държави за зимните игри следващия месец, като те ще бъдат "третирани като спортисти от всяка друга страна", съобщи организацията пред Agence France-Presse (AFP).

Спортистите от Русия и Беларус бяха отстранени от участие в Параолимпийските игри след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Частична забрана, позволяваща на състезателите да участват, но само като неутрални, беше въведена през 2023 г.

Glenn Micallef, еврокомисар по спорта в Европейски съюз, определи решението да бъде позволено на атлетите да използват руските и беларуските флагове като "неприемливо".

В публикация в социалната мрежа X Микалеф заяви:

"Докато продължава руската война на агресия срещу Украйна, не мога да подкрепя възстановяването на национални символи, флагове, химни и униформи, които са неразривно свързани с този конфликт."

Той добави, че няма да присъства на церемонията по откриването и насърчи "единомислещите партньори" да направят същото.

Министърът на спорта на Украйна Матвий Бидний също написа в X, че ходът на IPC е "разочароващ и възмутителен".

Зимни олимпийски игри българите
Българската делегация по време на церемонията на откриването на Зимните
Българската делегация по време на церемонията на откриването на Зимните
Българската делегация по време на церемонията на откриването на Зимните
Източник: POLITICO     
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
