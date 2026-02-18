ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

Е врокомисарят по спорта няма да присъства на церемонията по откриването на Параолимпийските игри заради решение да бъде позволено на спортисти от Русия и Беларус да развяват националните си флагове.
International Paralympic Committee (IPC) е предоставил квоти на 10 спортисти от двете държави за зимните игри следващия месец, като те ще бъдат "третирани като спортисти от всяка друга страна", съобщи организацията пред Agence France-Presse (AFP).
Спортистите от Русия и Беларус бяха отстранени от участие в Параолимпийските игри след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Частична забрана, позволяваща на състезателите да участват, но само като неутрални, беше въведена през 2023 г.
Glenn Micallef, еврокомисар по спорта в Европейски съюз, определи решението да бъде позволено на атлетите да използват руските и беларуските флагове като "неприемливо".
The EU’s sports commissioner won’t be going to the opening ceremony of the Paralympics over a decision to allow athletes from Russia and Belarus to fly their national flags.https://t.co/IUs28c3JlA— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 18, 2026
В публикация в социалната мрежа X Микалеф заяви:
"Докато продължава руската война на агресия срещу Украйна, не мога да подкрепя възстановяването на национални символи, флагове, химни и униформи, които са неразривно свързани с този конфликт."
Той добави, че няма да присъства на церемонията по откриването и насърчи "единомислещите партньори" да направят същото.
I stand with the Paralympians and everything they represent.— Glenn Micallef (@GlennMicallef) February 18, 2026
However, first allowing Russia and Belarus to return and now granting a wild card and fast-tracking participation without qualification? This is unacceptable.
While Russia’s war of aggression against Ukraine… pic.twitter.com/vJU2BZr3z1
Министърът на спорта на Украйна Матвий Бидний също написа в X, че ходът на IPC е "разочароващ и възмутителен".
The decision by the @Paralympics organisers to allow killers and their accomplices to compete at the Paralympic Games under national flags is both disappointing and outrageous. It is disappointing that the leadership of international non-governmental organisations tries to ignore… pic.twitter.com/POY9fCM6AD— MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 18, 2026
