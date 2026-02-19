ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

П редседателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов поиска от МВР информация за арест на служебния вицепремиер, отговарящ за честните избори Стоил Цицелков, предаде БГНЕС.

Според Йорданов, ако се окаже вярна информацията за Цицелков „имаме министър, който веднага трябва да си подаде оставката“.

„Ако това е вярно, не можем да допуснем такъв представител в Министерски съвет и то този, който ще отговаря за честността на изборите“, подчерта Йорданов.

Той обеща да провери и информацията за инцидент на Стоил Цицелков с жена в Гана, след което е получил 5-годишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии за наблюдаване на избори.

„Защото инцидент с пълнолетна жена не е инцидент и там няма проблем“, обяви депутатът.

По-рано от ИТН изнесоха информация за няколко ареста на Цицелков за употреба на марихуана и алкохол.