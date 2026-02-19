Свят

Алпинист ставил приятелката си да замръзне до смърт в Алпите, отива на съд

Може ли по-опитният катерач да бъде виновен за смъртта на партньора си? Процесът в Австрия разнищва защо 36-годишният Томас е потърсил помощ едва 7 часа след началото на бурята, оставяйки Керстин сама на крачки от смъртта при -20°C

19 февруари 2026, 16:18
Алпинист ставил приятелката си да замръзне до смърт в Алпите, отива на съд
Снимката е илюстративна   
Източник: GettyImages

М ъж, обвинен, че е оставил приятелката си да замръзне до смърт на най-високия връх в Австрия, се изправи пред съда в четвъртък. Делото може да има сериозни последици за алпинистите и степента на тяхната отговорност за безопасността на спътниците им.

36-годишният мъж, идентифициран в местните медии като Томас П., е обвинен, че е оставил 33-годишната си приятелка Керстин Г. сама, за да потърси помощ на връх Гросглокнер в ранните часове на 19 януари 2025 г., след като двойката изпаднала в затруднение при опит да достигне върха.

Те са се отклонили от маршрута си и са загинали от изтощение и измръзване

Процесът в регионалния съд в Инсбрук се очаква да продължи само един ден, като е възможно присъдата да бъде произнесена още в четвъртък вечерта. Мъжът е изправен пред обвинение в убийство по груба небрежност. Прокуратурата твърди, че той е допуснал множество грешки, включително твърде късно търсене на помощ и липса на подходяща екипировка. Според обвинението той е бил „отговорният водач на тура“, тъй като, за разлика от приятелката си, е имал голям опит във височинните алпийски преходи и е планирал маршрута.

Томас П. отрича вината си и смята, че смъртта на приятелката му е „трагичен инцидент“, заяви неговият адвокат Курт Йелинек. Той добави, че клиентът му е „дълбоко натъжен“ и описа ситуацията на височина от 3798 метра като „безнадеждна“.

Двама туристи загинаха в италианските Алпи

Двойката е изкачвала маршрута „Щюдлграт“, който се определя като „сравнително труден“ по скалата на UIAA и изисква отлична физическа форма и опит в скалното катерене. Те тръгнали в 6:45 ч. сутринта и достигнали последната точка преди върха, известна като „Място за закуска“ (Frühstücksplatzl), в 13:30 ч. на 18 януари 2025 г.

Подсъдимият твърди, че и двамата са осъзнавали, че това е „точката, от която няма връщане назад“, но са се съгласили да продължат. Въпреки това, при влошаващото се време Керстин Г. достигнала състояние, в което не можела да продължи. Прокурорите казват, че около 2:00 ч. сутринта на 19 януари Томас П. е оставил приятелката си „незащитена, изтощена и в хипотермия“ на около 50 метра под върха, където тя е замръзнала.

Съществуват противоречиви показания относно повикването за помощ. Прокуратурата твърди, че въпреки критичната ситуация още от 20:50 ч. предната вечер, мъжът е уведомил спешните служби едва в 3:30 ч. сутринта. Той също така не е подал сигнал към полицейски хеликоптер, прелетял над тях около 22:50 ч.

Турист загина при изкачване на най-високия връх в Германия

Защитата твърди, че Томас П. не е забелязал пропуснатите повиквания от спасителите по-рано, тъй като телефонът му е бил само на вибрация. В 12:35 ч. той е провел разговор, в който според адвоката му е заявил, че имат нужда от спешна помощ. Прокуратурата обаче твърди, че съдържанието на разговора остава „неясно“ и че след това подсъдимият не е приел повече обаждания от алпийската полиция, тъй като е поставил телефона си на безшумен режим.

Обвинението подчертава още, че преди да я остави, мъжът не е направил нищо, за да я защити от студа – не е потърсил завет, не е разпънал бивака или спасителните одеяла. Тялото на жената е открито около 10:00 ч. сутринта на 19 януари.

Загиналата в Алпите българка била опитен водач

Според прокурорите Томас П. не е съобразил липсата на опит на приятелката си и суровите зимни условия. Силните ветрове (до 74 км/ч) са направили температурата от –8°C да се усеща като –20°C. Прокуратурата смята, че те е трябвало да се върнат най-късно при достигане на „Мястото за закуска“.

Майката на починалата жена, в интервю за „Die Zeit“, заяви, че не иска да обвинява приятеля на дъщеря си и се обяви срещу „лова на вещици“ в медиите. Тя сподели, че дъщеря ѝ често е ходела на походи след залез и двамата са били екипирани за нощни преходи.

Източник: CNN    
Гросглокнер Алпинизъм Небрежно убийство Съдебен процес Безопасност в планината Хипотермия Отговорност на водача Влошаващо се време Алпийски преход Липса на екипировка
