Радарен срив на летище Атина

Преди малко повече от месец гръцките власти затвориха въздушното пространство на страната

19 февруари 2026, 19:12

Източник: iStock/GettyImages

А социацията на гръцките ръководители на въздушното движение съобщи, че е била прекъсната връзката с радар, използван за управление на въздушния трафик около международното летище в Атина.

По данни на организацията повредата е засегнала честотите на звеното „Атина Апроуч“, което координира самолетите, излитащи и кацащи на летището.

Диспечерите са разполагали само с един работещ радар от общо три, които по принцип трябва да функционират, както и без резервни честоти, след като е прекъснат преносът на данни към и от хълма Мерента, където се намира радарната система. Подобен инцидент е възпрепятствал работата им и през август миналата година. Не се уточнява колко дълго е продължил проблемът.

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

„Това не е първият случай на срив във връзката с Мерента, което излага още повече ръководството на Службата за гражданска авиация и отговорните директори, тъй като става дума за повторение на същия проблем отпреди месеци, за който ни бе уверено, че няма да се повтори“, посочват от асоциацията, цитирана от „Катимерини“.

Организацията допълва, че единствената гаранция за безопасност отново са били самите ръководители на въздушното движение, които въпреки неизправното оборудване са успели да насочат самолетите към безопасно кацане. „Това обаче не може да продължава“, се казва в позицията, като се предупреждава, че служителите ще предприемат „всички необходими мерки, включително намаляване на капацитета“, за да гарантират сигурността на пътниците.

Настоящият срив идва малко повече от месец след като гръцките власти затвориха въздушното пространство на страната заради пълен срив на радиочестотите, който блокира хиляди пътници и парализира работата на летищата в продължение на часове.

Разследването по случая продължава, като диспечерите посочват остарялата инфраструктура като възможна причина.

Източник: БГНЕС    
Гръцко въздушно движение Радарна система Летище Атина
























19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите"




Преди 13 часа


"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 11 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване




Преди 13 часа





Преди 13 часа
