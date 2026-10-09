Невероятен обрат: Съдът блокира повторната екзекуция на Криста Пайк

О съдената Криста Пайк постигна правна победа, след като съдия възобнови делото ѝ срещу умъртвяването чрез смъртоносна инжекция след провалилата се нейната екзекуция.

50-годишната осъдена за убийство трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години насам, на 30 септември, но вместо това се превърна в първия затворник на смъртна скамейка в историята на страната, оцелял след смъртоносна инжекция.

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна

През януари нейният юридически екип подаде жалба в съда, оспорваща протокола на щата за смъртоносни инжекции, която по-късно беше отхвърлена от Върховния съд на Тенеси през май, според съдебни документи, получени от The Post.

В заповед, издадена в четвъртък, съдия Аиша Майлс отсъди, че делото трябва да бъде възобновено в Канцеларския съд на окръг Дейвидсън в Нашвил.

Майлс написа, че Пайк е доказала наличието на „изключителни, уникални или извънредни обстоятелства“, които ѝ позволяват да поиска защита от съда.

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Първоначалната жалба, подадена през януари, призоваваше съда да спре използването на смъртоносни инжекции срещу Пайк, с аргумента, че в нейния случай това е противоконституционно.

„Новият протокол за смъртоносни инжекции в Тенеси, предвиждащ едно-единствено лекарство (пентобарбитал), страда от същите проблеми, които бележат провалените екзекуции от десетилетия: конфиденциалност, умишлени пропуски, липса на внимание към детайла и необучен и нелицензиран затворнически персонал, който се опитва да изпълнява медицинска роля“, написаха адвокатите на Пайк.

Две инжекции не успяха да умъртвят осъдена на смърт в САЩ, откараха я в болница

„Тъй като щатът Тенеси се опитва да екзекутира първата си жена от 250 години насам и единствената жена на смъртна скамейка в Тенеси - Криста Гейл Пайк - тези проблеми достигнаха връхната си точка. Новият протокол, приложен спрямо ищцата и нейните специфични медицински състояния, е противоконституционен според Конституцията на САЩ и Конституцията на Тенеси“, написаха адвокатите на Пайк.

Адвокатите също така твърдят, че „физическите характеристики“ на Пайк - включително малките ѝ вени - са направили поставянето на иглата изключително трудно.

Пайк беше осъдена на смърт за садистичното убийство на 19-годишната си съученичка от Job Corps Колийн Слемър през януари 1995 г., когато Пайк е била едва на 18 години.

Криста Пайк все още е жива, какво следва след неуспешната екзекуция в САЩ

През юли Върховният съд на Тенеси назначи старши съдия, който да прегледа доказателствата относно твърденията, че нейната екзекуция от изцяло мъжки екип е противоконституционна, предвид историята ѝ на претърпяно детско изнасилване и сексуално насилие.

Разследването на съдията установи през август, че правният екип на Пайк не е успял да докаже, че тя е подложена на значителен риск от болка, сериозно заболяване или излишни страдания, което позволи на екзекуцията да продължи.

След втората провалена екзекуция в щата от май насам, губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички оставащи смъртни наказания за тази година и разпореди независима проверка за това какво се е объркало.

На съдебно изслушване пред съдия Майлс в сряда, помощник-главният прокурор на Тенеси Уилям Ейърс отговори: „Не мога да отговоря на този въпрос“, когато съдията попита дали екзекуцията ще бъде пренасрочена.

Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

Нейният юридически екип заяви, че на Пайк са били приложени две дози пентобарбитал с използването на поне 7 игли, една от които е излязла от ръката ѝ, изкривена под ъгъл от 90 градуса.

Осъдената убийца остана в безсъзнание и в критично състояние, като адвокатите ѝ съобщиха, че в понеделник им е било казано, че тя е в мозъчна смърт и на следващия ден ще бъде изключена от животоподдържащите системи.

В невероятен обрат на събитията Пайк се събуди във вторник и според информациите в момента вече говори и ходи.

Смята се, че тя е първият осъден на смърт затворник в САЩ, оцелял след смъртоносна инжекция.

Пайк е получила съсирек в ръката, има пневмония и не може да се храни след провалилата се екзекуция, съобщи нейният адвокат Ранди Спайви на пресконференция в сряда.

Главната прокуратура заяви, че не е в състояние да коментира поради висящи и очаквани съдебни дела, но по-рано отбеляза, че губернаторът е призовал за разследване на провалилата се екзекуция.

Адвокатите на Пайк не са отговорили веднага на запитването за коментар.