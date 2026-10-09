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Невероятен обрат: Съдът блокира повторната екзекуция на Криста Пайк

След като пребори мозъчната смърт, 50-годишната затворничка принуди властите в Тенеси да спрат екзекуцията ѝ

9 октомври 2026, 12:20
Невероятен обрат: Съдът блокира повторната екзекуция на Криста Пайк
Криста Пайк   
Източник: БТА/AP

О съдената Криста Пайк постигна правна победа, след като съдия възобнови делото ѝ срещу умъртвяването чрез смъртоносна инжекция след провалилата се нейната екзекуция.

50-годишната осъдена за убийство трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години насам, на 30 септември, но вместо това се превърна в първия затворник на смъртна скамейка в историята на страната, оцелял след смъртоносна инжекция.

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна

През януари нейният юридически екип подаде жалба в съда, оспорваща протокола на щата за смъртоносни инжекции, която по-късно беше отхвърлена от Върховния съд на Тенеси през май, според съдебни документи, получени от The Post.

В заповед, издадена в четвъртък, съдия Аиша Майлс отсъди, че делото трябва да бъде възобновено в Канцеларския съд на окръг Дейвидсън в Нашвил.

Майлс написа, че Пайк е доказала наличието на „изключителни, уникални или извънредни обстоятелства“, които ѝ позволяват да поиска защита от съда.

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Първоначалната жалба, подадена през януари, призоваваше съда да спре използването на смъртоносни инжекции срещу Пайк, с аргумента, че в нейния случай това е противоконституционно.

„Новият протокол за смъртоносни инжекции в Тенеси, предвиждащ едно-единствено лекарство (пентобарбитал), страда от същите проблеми, които бележат провалените екзекуции от десетилетия: конфиденциалност, умишлени пропуски, липса на внимание към детайла и необучен и нелицензиран затворнически персонал, който се опитва да изпълнява медицинска роля“, написаха адвокатите на Пайк.

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„Тъй като щатът Тенеси се опитва да екзекутира първата си жена от 250 години насам и единствената жена на смъртна скамейка в Тенеси - Криста Гейл Пайк - тези проблеми достигнаха връхната си точка. Новият протокол, приложен спрямо ищцата и нейните специфични медицински състояния, е противоконституционен според Конституцията на САЩ и Конституцията на Тенеси“, написаха адвокатите на Пайк.

Адвокатите също така твърдят, че „физическите характеристики“ на Пайк - включително малките ѝ вени - са направили поставянето на иглата изключително трудно.

Пайк беше осъдена на смърт за садистичното убийство на 19-годишната си съученичка от Job Corps Колийн Слемър през януари 1995 г., когато Пайк е била едва на 18 години.

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През юли Върховният съд на Тенеси назначи старши съдия, който да прегледа доказателствата относно твърденията, че нейната екзекуция от изцяло мъжки екип е противоконституционна, предвид историята ѝ на претърпяно детско изнасилване и сексуално насилие.

Разследването на съдията установи през август, че правният екип на Пайк не е успял да докаже, че тя е подложена на значителен риск от болка, сериозно заболяване или излишни страдания, което позволи на екзекуцията да продължи.

След втората провалена екзекуция в щата от май насам, губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички оставащи смъртни наказания за тази година и разпореди независима проверка за това какво се е объркало.

На съдебно изслушване пред съдия Майлс в сряда, помощник-главният прокурор на Тенеси Уилям Ейърс отговори: „Не мога да отговоря на този въпрос“, когато съдията попита дали екзекуцията ще бъде пренасрочена.

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Нейният юридически екип заяви, че на Пайк са били приложени две дози пентобарбитал с използването на поне 7 игли, една от които е излязла от ръката ѝ, изкривена под ъгъл от 90 градуса.

Осъдената убийца остана в безсъзнание и в критично състояние, като адвокатите ѝ съобщиха, че в понеделник им е било казано, че тя е в мозъчна смърт и на следващия ден ще бъде изключена от животоподдържащите системи.

В невероятен обрат на събитията Пайк се събуди във вторник и според информациите в момента вече говори и ходи.

Смята се, че тя е първият осъден на смърт затворник в САЩ, оцелял след смъртоносна инжекция.

Пайк е получила съсирек в ръката, има пневмония и не може да се храни след провалилата се екзекуция, съобщи нейният адвокат Ранди Спайви на пресконференция в сряда.

Главната прокуратура заяви, че не е в състояние да коментира поради висящи и очаквани съдебни дела, но по-рано отбеляза, че губернаторът е призовал за разследване на провалилата се екзекуция.

Адвокатите на Пайк не са отговорили веднага на запитването за коментар.

Източник: NYP    
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