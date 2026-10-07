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След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Тя преживя две дози пентобарбитал при проваленото изпълнение на смъртната присъда в Тенеси

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 07:01
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Източник: БТА/AP

К риста Пайк, осъдената на смърт затворничка в американския щат Тенеси, е в съзнание и вече говори, шест дни след като преживя неуспешно изпълнение на смъртната си присъда. Това съобщиха нейните адвокати, предаде CNN.

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„Противно на всички очаквания Криста Пайк е в съзнание, говори и продължава да получава жизненоважни медицински грижи“, заявиха те.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По думите им Пайк е получила тежки увреждания на ръцете си и все още е с белезници и вързана към болничното легло. Възстановяването ѝ е определено от адвокатите като медицински безпрецедентно, а прогнозата за състоянието ѝ остава неясна.

„Най-малкото очакваме възстановяването да бъде продължително“, допълниха адвокатите.

Пайк е осъдена на смърт за убийството през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър. Ако екзекуцията беше извършена, тя щеше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от 200 години насам.

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  • Как се провали екзекуцията

При планираното изпълнение на присъдата Пайк е получила две дози пентобарбитал, които е трябвало да бъдат смъртоносни. Тя обаче е оцеляла.

След процедурата е транспортирана в болница, където е била в безсъзнание и на апаратна вентилация. Медиците са ѝ оказали спешна медицинска помощ.

Според адвокатите по време на екзекуцията служителите са имали сериозни затруднения при поставянето на венозен достъп, необходим за въвеждането на медикамента.

Адвокатът Ранди Спайви заяви пред журналисти, че Пайк е съдействала на екипа и дори е посочвала къде могат да опитат да поставят венозната линия.

Адвокатите ѝ предварително са предупредили властите за историята ѝ на затруднения при намирането на подходяща вена. По думите на Спайви служителите са прекарали около час в опити да поставят венозен достъп и са използвали най-малко седем игли.

„Нищо от това не беше нормално“, коментира Катрин Суини, журналист от WPLN и един от свидетелите от медиите. Тя е присъствала на всички екзекуции в Тенеси през миналата година и на повечето от тези през настоящата.

„Не сме виждали нищо подобно. Всичко се разви много зле“, каза тя.

Адвокатите на Пайк смятат, че проблемите с венозния достъп са довели до това пентобарбиталът да попадне в тъканите на тялото, вместо директно в кръвообращението.

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  • Какво казаха властите

Департаментът по наказанията на Тенеси заяви, че е следвал утвърдения протокол за смъртоносна инжекция. Той предвижда използването на един медикамент - пентобарбитал, както и възможност за поставяне на втора инжекция, ако затворникът все още е жив.

В протокола обаче няма предвидена процедура за ситуация, при която и втората инжекция не доведе до смърт.

След провалената екзекуция губернаторът на Тенеси Бил Лий спря следващото планирано изпълнение на смъртна присъда и разпореди независимо разследване на случая с Пайк. То ще бъде ръководено от бившия федерален прокурор Ед Стантън.

Стантън вече е бил привлечен за проверка на екзекуция през 2022 г. Тогава той установи, че щатът не е спазил собствените си правила за извършване на смъртоносна инжекция.

Лий също така обяви, че комисарят на Департамента по наказанията Франк Страда ще подаде оставка по-късно този месец. Самият Страда заяви, че решението му е „в най-добрия интерес на жителите на Тенеси“ по време на провеждането на проверката.

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  • Призиви за връщане на електрическия стол

Републиканската сенаторка Марша Блекбърн, която се кандидатира за губернатор на Тенеси и трябва да наследи Лий през януари, призова за връщане на електрическия стол.

Тя заяви, че това би позволило „бързо да бъде въздадена справедливост за жертвите“.

Случаят с Пайк е вторият тази година, при който Тенеси не успява да изпълни смъртна присъда. По-рано екзекуцията на Тони Карутърс беше спряна, след като служителите не успяха да намерят подходяща вена. Впоследствие той получи едногодишна отсрочка.

  • Адвокатите искат запазване на доказателствата

Адвокатите на Пайк са поискали от съда да разпореди запазването на всички доказателства, свързани с неуспешната екзекуция, включително физически материали, писмени документи и електронни данни.

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Те се очаква да се явят в съда в сряда.

Защитата продължава и да настоява губернаторът на Тенеси да замени смъртната присъда на Пайк с доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

„Криста е оцеляла и ще се възстановява ден за ден“, заявиха адвокатите ѝ.

Редактор: Василена Василева
Източник: CNN    
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