Т айсън Фюри заяви, че е бил диагностициран с шизофрения скоро след победата си за световната титла над Владимир Кличко през 2015 г. 38-годишният британски боксьор в тежка категория разказва, че е чувал гласове в главата си, които заплашвали да наранят него и семейството му.

В документален филм, който ще бъде пуснат от Netflix в петък, Фюри и съпругата му Парис описват как е бил диагностициран, след като през юни 2016 г. е приет в болница със съмнения за инфаркт, съобщава Би Би Си (BBC).

„Думите не могат да опишат тъмнината, в която се намирах. Беше като жива версия на дълбините на ада. Мислех, че ще свърша в тапицирана стая със заключена врата и това ме плашеше ужасно много“, казва Фюри.

И добавя: „Тревожността ме парализираше. Просто не можех да я преодолея и тогава отидох на преглед при психиатър в Лондон. Тя ми зададе безброй въпроси и аз отговарях на всички критерии. Депресия, тревожност, биполярно разстройство“.

Лекарите заявили, че Фюри е получил паник атака. Фюри си спомня как е чувал радиото да му говори и как е умолявал Парис да го изведе от болницата, защото „илюминатите“ го преследват.

В периода след победата си над Кличко Фюри качи килограми и се бореше със зависимост от наркотици и алкохол. „Положението стана толкова зле, че чувах гласове в ума си“, казва той.

„Не можех да седна и да водя нормален разговор, защото чувах разни неща в главата си. Не знаех към кого да се обърна и никой не знаеше какво да направи. Наистина имах нужда от помощ или да вляза в рехабилитационен център, или нещо подобно. Години наред нямах нито миг почивка от това. Исках отново да бъда това, което смятах за нормално“, обяснява боксьорът.

След като Фюри е изписан от болницата, диагнозите шизофрения и биполярно разстройство са потвърдени.

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) описва шизофренията като форма на психоза, чиито симптоми могат да включват халюцинации, налудничави и объркани мисли и реч. Според службата основният симптом на биполярното разстройство са крайните промени в настроението.

Фюри описва „повратен момент“ през 2017 г., когато излязъл вечерта за Хелоуин. „Излязох и ме беше срам от това как изглеждам. Бях дебела развалина и носех светещ в тъмното костюм на скелет с маска на цялото лице. Огледах се наоколо, видях всички тези млади хора и си помислих: „Държах света в ръцете си и пропилях всичко, а сега съм дебела развалина, пристрастена към алкохола“, споделя той.

Той казва, че това е било началото на завръщането му, което го е накарало да се съсредоточи повече върху семейството си и да поднови тренировките. Резултатът беше нова световна титла, когато победи Дионтей Уайлдър през 2020 г.

В момента Фюри се подготвя за дългоочаквания изцяло британски сблъсък в тежка категория срещу Антъни Джошуа в Кардиф на 11 декември.