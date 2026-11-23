О кръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа мъж, обвинен за причиняване на смъртта на 62-годишна жена при катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Според разследването той е шофирал със 251 км/ч, когато е блъснал автомобила на жената.

Тежкият инцидент е станал на 9 ноември 2026 г. в участъка на магистралата между Карнобат и Бургас. Двете коли са се движили в една посока, когато автомобилът на обвиняемия настигнал и ударил този на 62-годишната жена. От прокуратурата посочват, че мъжът е управлявал със скорост 251 км/ч при разрешени за участъка 140 км/ч.

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Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за нарушение на правилата за движение, довело до смъртта на жената. Обвинението е за умишлено причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство.

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С постановление на наблюдаващия прокурор ще бъде отнето свидетелството му за управление на автомобил. Междувременно прокуратурата подготвя искане до съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.