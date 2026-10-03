Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Р ъководителят на затворническата система в американския щат Тенеси Франк Страда подаде оставка след скандално провалилата се екзекуция на Криста Пайк. Адвокати и експерти разкриха, че това е петият подобен случай на мъчителна или провалена екзекуция под негово ръководство в два различни щата от 2022 г. насам, съобщи The Guardian.

Скандалът избухна, след като 50-годишната Криста Пайк - единствената жена в списъка на чакащите смъртна присъда в Тенеси - стана първият затворник в историята на САЩ, който преживя инжектиране със смъртоносни медикаменти.

Час мъчения и болница в критично състояние

Свидетели на екзекуцията разказват, че близо час след първата инжекция със седатива пентобарбитал Пайк се е задушавала и се е борила за въздух на масата. След като и втората доза не успяла да причини смърт, процедурата била прекратена, а осъдената бе транспортирана по спешност в болница на командно дишане. Експерти определиха случилото се като „най-тежката провалена екзекуция в модерната история“.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви, че Страда се оттегля от поста, спира всички екзекуции в щата до края на годината и назначава независимо разследване.

История на провалите: Тенеси и Аризона

Правозащитници и адвокати обвиняват Франк Страда, че системно е понижавал стандартите и изискванията за обучение на екипите, извършващи смъртоносните инжекции:

Май 2026 г. (Тенеси): Екзекуцията на Тони Карудърс е отменена в последния момент, след като екипът повече от час не успява да открие вена.

През 2022 г. (Аризона): Докато Страда е зам.-директор на затворите в Аризона, при три последователни екзекуции служителите изпитват огромни затруднения да поставят абокат, което налага разрязване на слабините на затворниците и причинява продължителни мъчения.

Разкрити съдебни протоколи от 2025 г. показват, че на въпрос какво смята за „успешна екзекуция“, Страда е отговорил с една дума: „Осъденият да бъде умъртвен“, без да зачита спазването на протокола или предотвратяването на излишни страдания.

Очаква се независимото разследване да установи дали смъртоносният медикамент е бил с изтекъл срок на годност, с нарушено качество или е бил погрешно инжектиран в тъканите вместо във венозната система.