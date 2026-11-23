Л ични данни са били изтеглени от една от дигиталните платформи на испанското футболно първенство Ла Лига при кибератака, съобщи испанската футболна лига в изявление в понеделник.

Мащабът на изтичането, което се е случило между 14 и 16 ноември, предстои да бъде установен, но от Ла Лига заявиха, че са засегнати лични данни от фен платформа и данни на клубове, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

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За пробива е уведомена Испанската агенция за защита на данните, а случаят е докладван и на Централното звено за борба с киберпрестъпността към Националната полиция.

Ла Лига е разбрала за атаката на 16 ноември, като в този момент е предприела необходимите мерки за ограничаване на пробива.

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Екипът по сигурността на организацията анализира активността в платформата, за да изясни кои данни са били засегнати, и е засилил наблюдението над дигиталните услуги, за да предотврати по-нататъшни атаки.

Пробивът в сигурността на Ла Лига идва на фона на поредица от сериозни киберинциденти и технологични сътресения през последните седмици, които поставиха под въпрос устойчивостта на държавни институции, критична инфраструктура и големи компании:

Атаки срещу институции в САЩ: Съобщава се за проникване в система за плащания към фермери към американското Министерство на земеделието (забавило отпускането на заеми и плащания, без данни за изгубена информация или лични данни), както и за проверка от ФБР на предполагаем пробив в Националния информационен център за престъпността (NCIC) – база данни за заповеди за арест, криминални досиета и проверки на миналото. Това се случва само месец след като през септември групата ShinyHunters атакува сайт на бюрото за кандидатстване за работа.

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Саботаж срещу хладилни системи на супермаркети: На 9 ноември Франция обвини Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран за мащабни кибератаки от 11 и 12 октомври срещу хладилните системи на около 700 супермаркета във Франция, довели до повишаване на температурата и бракуване на нетрайна храна (на фона на сигнали за подобни атаки срещу фризерни системи в поне девет други държави на 2 ноември).

Сривове в ключови услуги и инфраструктура: През третата седмица на ноември потребители и организации се сблъскаха с прекъсвания в услуги на Microsoft, срив в системата за контрол на въздушното движение в САЩ, довел до масови закъснения и отмени на полети, както и затруднения при достъпа до онлайн банкови услуги – като при сривовете на Microsoft и въздушния трафик официалните обяснения сочат технически неизправности и остаряла инфраструктура, а не координирана кибератака.

На този фон инцидентът с Ла Лига показва, че заплахите за извличане на данни остават високи и извън чисто държавния или финансовия сектор, като дигиталните фен платформи и клубните бази данни също са прицел.