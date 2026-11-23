„Демократична България“ предлага необлагаемият праг за вноски от работодателя за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и застраховка „Живот“ да се увеличи от 30,68 на 100 евро месечно за всеки служител. Това съобщава пресцентърът на коалицията. Според съобщението бюджетната комисия ще разгледа предложението на 24 ноември.

„Насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата“, казва Владислав Панев, един от вносителите. По данни на вносителите при въвеждането му през 2007 г. прагът е бил около 20% от средната заплата, а днес е около 2%.

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Какво се променя за служителите

Ако предложението бъде прието, работодател, който предоставя такава придобивка, ще може да внася с до 69,32 евро повече месечно на служител в рамките на необлагаемия праг. Сумата от 100 евро е таван за данъчното облекчение. Работодателят решава дали да предоставя придобивката и в какъв размер.

Сега, според НАП, освобождаването от данък върху разходите до 30,68 евро месечно се прилага, ако в края на месеца работодателят няма публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение. При изпълнено условие и вноски над прага Министерството на финансите уточнява, че данъкът се начислява върху сумата над него.

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Защо ДБ предлага по-висок праг

Според Панев по-високият лимит би насърчил хората да заделят повече средства за допълнителна пенсия и здравно покритие. Депутатът свързва предложението и с пазара на жилища. По думите му съсредоточаването на спестяванията в имоти допринася за по-високите цени и затруднява покупката на първо жилище. Вносителите очакват ограничен пропуснат приход за бюджета.

Заседанието на бюджетната комисия е насрочено за 11:00 ч. на 24 ноември. Депутатите ще разгледат на второ гласуване в комисия промени в пет данъчни закона, сред които тези за корпоративното облагане, данъка върху доходите и ДДС. На 10 ноември комисията разгледа данъчния пакет на първо четене.