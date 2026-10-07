Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Криста Пайк плаче, след като е осъдена на смърт на 30 март 1996 г. в Ноксвил, щат Тенеси

К риста Пайк може да си спомни името си и има спомени от престоя си в болницата, след като оцеля при две провалени смъртоносни инжекции, съобщи лекар, който е съветвал правния ѝ екип.

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50-годишната Пайк е в съзнание и говори, след като се превърна в първия затворник на смъртна скамейка, за когото се смята, че е оцелял след смъртоносна инжекция при провалилата се екзекуция миналата седмица, разкриха нейните адвокати във вторник.

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„Тя има известни спомени от болницата, но вярвам, че няма никакъв спомен от самия опит за екзекуция“, каза пред BBC д-р Джоел Зивот, анестезиолог, съветвал адвокатите на Пайк.

Зивот добави, че Пайк е в състояние да общува на „базово ниво“ и е направила грешно предположение за датата, вярвайки, че все още е септември, съобщава медията.

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Смята се, че Пайк е първият човек в САЩ, оцелял след смъртоносна инжекция.

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Тя получи смъртна присъда за бруталното убийство на 19-годишната си съученичка Слемър в пристъп на ревност през януари 1995 г.