Бомбени заплахи по имейл са получени от няколко училища в Дания и 450 в Германия.

Полицията засега не открива данни за конкретна опасност и смята, че целта е била да се предизвика страх.

Подобни фалшиви заплахи доведоха до евакуации на училища в Испания и Италия през последните седмици.

Бомбени заплахи срещу училища в Сърбия, Унгария и Великобритания

Няколко училища в Дания и 450 учебни заведения в Германия са получили бомбени заплахи по електронната поща тази сутрин, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицията.

По-рано датската полиция съобщи, че разследва бомбени заплахи срещу няколко училища в страната, като уточни, че засега няма основания за тревога.

В изявлението на полицията в югозападния германски град Фрайбург се казва: „Към момента няма данни, които да сочат, че училищата, с които сме се свързали досега, са изправени пред конкретна заплаха“.

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Властите в германската столица също отправиха подобни уверения. Полицията в източната провинция Тюринген съобщи, че е препоръчала на училищата да продължат работа в нормален режим, тъй като предполагаемата цел на извършителите е била да предизвикат страх, без да предприемат действия.

През последните седмици в Европа имаше поредица от фалшиви сигнали и кибератаки.

Миналата седмица повече от 10 училища в Испания бяха евакуирани, след като получиха такива съобщения по имейл. По-рано този месец бяха евакуирани и училища в Италия, след като хиляди получиха бомбени заплахи по електронната поща.