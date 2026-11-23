П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова страната му да бъде приета в НАТО. Той отправи призива си във видеообръщение към участниците в днештага годишна среща на Парламентарната асамблея на алианса в Берлин, предаде ДПА.

Зеленски заяви, че членството на Украйна в НАТО би било по-добро решение за сигурността в Европа от предоставянето на гаранции за сигурност на Киев, подобни на клаузата за взаимна отбрана по член 5 от договора на Северноатлантическия алианс.

„Няма ли да бъде по-ефективно просто да приемем Украйна в НАТО? Няма ли това да бъде по-добре за всички нас – по-евтино за осъществяване и по-надеждно от гледна точка на реалното гарантиране на сигурността?“, попита той.

Зеленски: Обсъждаме със САЩ членство в НАТО

Американските преговарящи са предложили гаранции за сигурност, подобни на член 5 от договора на НАТО, според който нападение срещу една от държавите членки се смята за нападение срещу всички, за да бъде защитена Украйна от нови руски атаки след края на войната.

Зеленски не отхвърли пряко предложението, но постави няколко въпроса.

„Кои държави ще подкрепят Украйна, ако тя отново бъде нападната? Какво точно ще предприемат нашите партньори в отговор? Какви войски ще бъдат разположени предварително на наша територия? Колко ще струва всичко това?“, попита украинският президент.

Той заяви, че Европа ще бъде по-сигурна, ако Украйна стане член на НАТО.

Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към алианса, както и на предоставянето на гаранции за сигурност, подкрепени от разполагането на западни войски в Украйна.

НАТО е постигнало принципно съгласие, че Украйна трябва да стане негов член. През последните години обаче САЩ се противопоставят на това.

Зеленски: Украйна разбира, че не е в НАТО и иска гаранции за сигурността си

Германският външен министър Йохан Вадефул се придържа към предпазлив дипломатически тон на днешните дискусии, като посочи, че пътят на Украйна към членство в НАТО е необратим, отбелязва ДПА.

Наскоро Зеленски съобщи, че САЩ са предложили Украйна да бъде приета в НАТО в замяна на отказа ѝ от онази част от Донбас, която все още е под неин контрол. Киев обаче досега отхвърля възможността да се изтегли от територии, които Русия все още не е превзела.