Четири тона набрано киви стоят в двора на Димитър Главчев в Петрич, а още 15-16 тона трябва да бъдат обрани тази седмица. Производителят търси купувач за реколтата, която предлага по 1 евро за килограм на едро. След като разказва за проблема си в социалните мрежи, с него се свързва голяма търговска верига, показва репортаж на Станислава Христова за БНТ.

„Имам обещание от веригите днес да дойдат да видят кивито. Дано го вземат всичкото и да приключа“, казва Главчев пред БНТ на 23 ноември. Досега той е намирал купувачи чрез публикации във Фейсбук, но за малки количества. В репортаж на NOVA от 17 ноември производителят уточнява, че цената от около 1 евро за килограм е за покупки над един тон, докато много от обажданията са за по 10 килограма.

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Дъждът може да съсипе набраните плодове

Главчев няма подходящо място за съхранение на набраното киви. Плодовете остават в двора, а при дъжд или застудяване има риск да се наложи да ги бракува. В същото време беритбата трябва да продължи, защото по насажденията има още 15-16 тона.

Производителят отглежда киви от над 30 години. По думите му тракторът, резитбата и водата за малко над 20 декара му струват между 5000 и 6000 евро годишно. В тази сметка не влизат опаковките. Главчев казва, че заради трудното изкупуване и растящите разходи около Петрич са останали двама големи производители и няколко по-малки.

Кивито е извън списъка за обвързано подпомагане на плодове

Главчев поставя и въпроса за субсидиите. Той казва, че не може да кандидатства по програми за отглеждането на киви, и се надява в бъдеще внуците му да могат да получат подкрепа. Дава за пример свои колеги в Гърция и казва, че за него би било важно да има средства поне за покриване на част от основните разходи. В наръчника на Министерството на земеделието за Кампания 2026 кивито не фигурира сред културите, допустими за обвързано с производството подпомагане за плодове.

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На борсата в Кърналово купувачите сравняват с гръцкия внос

Други стопани от района опитват да продават директно на борсата в село Кърналово. Един от тях, Кирил Новков, разказва пред БНТ, че дотогава е продал само една каса райски ябълки и една каса киви. По думите му купувачите намират гръцкото киви за по-едро, а за българското му казват: „Нашето било по-скъпо.“ Производителите се опасяват, че ако изкупуването остане толкова трудно, насажденията в района ще намалеят още.