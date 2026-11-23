Ф инална териториална битка за сезона очаква двете племена в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Десетимата останали воини от Канарите и Ураганите ще се съревновават в сблъсък за Резиденцията за последен път, а отборната игра и комуникацията ще са ключът към победата.

Източник: NOVA

Извън бойното поле бизнесменът Красимир и студентката Йоанна ще прекарат първи часове заедно във Вишката, а търсенето на провизии и различията помежду им ще доведат до заплетени спорове и съмнения само ден преди решаващия дуел за оставане в голямата игра.

Източник: NOVA

Ще успее ли новодошлият Иван да помогне на Зелените да се измъкнат от Изолатора или Сините ще завладеят Резиденцията за четвърти пореден път, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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