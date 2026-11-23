П ътят Бургас - Варна е временно затворен за движение заради тежък кран, който се е преобърнал в района на Свети Влас.

Източник: БГНЕС

Машината е излязла от пътното платно и се е озовала в крайпътната канавка, върху стръмен горист склон. В момента на място се провежда операция по изтеглянето ѝ с помощта на специализирана тежка техника.

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Заради сложността на операцията и необходимостта от обезопасяване на района преминаването на автомобили е временно преустановено.

Източник: БГНЕС

Причините за инцидента се изясняват.