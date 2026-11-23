Г лавният механик на танкера LISBON (IMO: 9223916), плаващ под флага на Бахамските острови, почина след медицинска евакуация от кораба днес.

От танкера, който е на котвена стоянка № 4 край Варна, поискаха евакуация. Морският спасително-координационен център към ИА „Морска администрация” незабавно изпрати спасителния катер „СПАСИТЕЛ 1“.

Катерът извърши преход до котвената стоянка и обратно с максимална скорост над 25 възела. Около 13:00 ч. той пристигна в района на Морска гара - Варна, предаде Maritime.bg.

Механикът се е качил сам на борда на спасителния катер. Придружавал го е третият механик на танкера.

На брега спасителите не бяха посрещнати от линейка. След катера пристигна само един граничен полицай.

Екипът на Спешна помощ дойде повече от 10 минути след пристигането на „СПАСИТЕЛ 1“.

Медиците започнаха реанимация с изкуствено дишане и сърдечен масаж, но констатираха смъртта на моряка.