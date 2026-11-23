С офийският градски съд осъди на по шест години лишаване от свобода Габриела Сашова и Красимир Георгиев по дело за особено жестоко отношение към животни, създаване на порнографски материали и сговор за извършване на престъпления. Двамата трябва да платят и глоби, съобщават от СГС.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Според съдебното решение престъпленията са извършвани в периода от март 2023 г. до декември 2024 г. в София и Перник. Съдът е приел за доказано, че Габриела е проявявала жестокост към гръбначни животни, като им е причинявала смърт по особено мъчителен начин. Красимир е участвал като помагач - осигурявал е съдействие, давал е указания и е заснемал част от действията.

В обвиненията, по които двамата са признати за виновни, са описани множество случаи на насилие над морски свинчета, бели мишки, зайци и котки. Сред установените от съда деяния са измъчване и умъртвяване на животни чрез използване на обувки, остри предмети и електрошокови устройства. В някои случаи животните са били прегазвани с автомобили, а действията са продължавали и след смъртта им.

Съдът е приел, че престъпленията са извършени с особена жестокост и по начин, причиняващ изключително тежки страдания на животните. В мотивите към присъдата са описани и конкретни действия на Красимир, с които той е улеснявал извършването им. В един от случаите, например, той е държал каишката на котка, докато жената я прегазвала многократно с автомобил, докато е снимал.

Освен за престъпленията срещу животни двамата са признати за виновни и за създаването на порнографски материали. Според съдебното решение в периода от октомври 2023 г. до май 2024 г. те са заснели общо 24 видеоклипа със сексуално съдържание и елементи на садизъм и мазохизъм. В записите са участвали двамата подсъдими, като са документирани различни сексуални действия.

Съдът е установил също, че Габриела и Красимир са се сговорили да извършват престъпленията.

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

За проявената жестокост към животни Габриела е получила четири години затвор и глоба от 5000 лева, а за създаването на порнографски материали - шест години лишаване от свобода и глоба от 10 000 лева. За Красимир съдът е определил съответно четири години затвор и глоба от 5000 лева за помагачество при насилието над животни, както и шест години затвор и глоба от 10 000 лева за порнографските материали. Като е определил общото наказание за всеки от подсъдимите, съдът е постановил то да бъде шест години лишаване от свобода. За Красимир е определен първоначален строг режим на изтърпяване.

Двамата трябва да заплатят солидарно и разноските по делото, които възлизат на над 26 000 евро. Отнети в полза на държавата са и вещи, използвани или предназначени за извършване на престъпленията.