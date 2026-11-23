Л егендарният щангист Карлос Насар не спира да впечатлява и този път пренаписа историята на германската Бундеслига. В срещата от четвъртия кръг в шампионата неговият отбор Мутерщад победи с 3:0 точки при гостуването си на Грюнщад с общ резултат 864.6 срещу 700.8.

Олимпийският шампион бе с принос от 215.6 относителни точки по правилата на Бундеслигата, което е най-добрият резултат, постиган някога в 130-годишната история на клуба. От отбора на Насар – Мутерщад, отчетоха грандиозния успех на българина от четвъртия кръг в шампионата, пише Gong.

Шест успешни опита и поглед към олимпийския цикъл

Карлос направи шест успешни опита в състезанието – 175, 180 и 185 кг в изхвърлянето, като последното постижение е изравнен световен рекорд, както и 200, 210 и 220 кг в изтласкването.

Силното му представяне в Германия идва само седмица след като на мемориалния турнир „Милен Добрев“ в Пловдив Насар показа отлична кондиция и вдигна 190 кг в същото движение. В началото на декември българинът ще запише още едно участие в Бундеслигата, след което започва битката за квоти с първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.