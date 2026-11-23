Х ората, които редовно пият бира или твърд алкохол, са изложени на значително по-висок риск от внезапно увреждане на бъбреците в сравнение с тези, които пият умерено/малко, докато при пиещите вино не се наблюдава същият повишен риск, сочи мащабно британско проучване.

Изследователи от Университета „Англия Ръскин“ са анализирали данни за здравето и начина на живот на 250 791 пълнолетни пиещи алкохол в базата данни UK Biobank, като са ги проследявали средно в продължение на 14 години, пише Fox News.

За този период при 10 335 участници се е развило остро бъбречно увреждане – сериозно състояние, при което бъбреците внезапно спират да филтрират правилно отпадните продукти от кръвта.

Проучването, публикувано в списание Scientific Reports, поставя под съмнение дългогодишно медицинско предположение, че алкохолът уврежда бъбреците главно като вторично следствие от чернодробно заболяване.

Повишеният риск сред пиещите бира и твърд алкохол се е запазил дори след като изследователите са отчели чернодробните заболявания и широк кръг от други здравни фактори и фактори на начина на живот.

„Острото бъбречно увреждане е сериозно състояние, което може да доведе до хронично бъбречно заболяване, бъбречна недостатъчност и повишен риск от ранна смърт“, заяви водещият автор Рудолф Шуте, доцент по сърдечносъдова епидемиология в Университета „Англия Ръскин“, в прессъобщение на университета.

„Макар че алкохолът традиционно да е свързван с бъбречно увреждане чрез въздействието си върху черния дроб, нашето изследване предполага, че спиртните напитки и бирата може да допринасят пряко за увреждане на бъбреците чрез възпалителни механизми“, казва още той.

За да сравнят навиците на пиене, изследователите са разделили участниците на три групи въз основа на средната им седмична консумация на всеки вид алкохол.

Във Великобритания една алкохолна единица се равнява на 8 грама чист алкохол – малко повече от половината от стандартен американски шот твърд алкохол или около 237 мл по-слаба бира.

Сред пиещите твърд алкохол онези в групата с най-ниска консумация са пиели средно по 1,22 единици седмично. В сравнение с тази група хората, които са консумирали средно по 2,69 единици седмично, са били с 8,1% по-склонни да развият остро бъбречно увреждане. Тези в най-горното ниво, със среден прием от 8,73 единици седмично, са имали с 25,5% по-висок риск.

При пиещите бира се е наблюдавал подобен, макар и по-слаб модел. В сравнение с пиещите малко бира със среден прием от 2,67 единици седмично, хората, които са консумирали средно по 6,81 единици, са имали с 5,7% по-висок риск от остро бъбречно увреждане. Тези в най-високата група, със среден прием от 23,6 единици седмично, са били изложени на 14,8% по-висок риск.

Изследователите не са открили значима връзка между консумацията на червено или бяло вино и по-високия риск от остро бъбречно увреждане като цяло.

Авторите отбелязват, че по-високите нива на вътрешно възпаление изглежда стоят зад повишения риск, наблюдаван при останалите напитки. „Резултатите предоставят важни доказателства на ниво популация в подкрепа на лабораторни изследвания, които предполагат, че алкохолът може пряко да повлиява бъбреците“, каза Шуте.

Тъй като проучването е наблюдателно, то може да установи само връзки между навиците за пиене и бъбречното увреждане и не може да докаже, че бирата или твърдият алкохол са причинили директно увреждането.

Авторите предупреждават също, че резултатите не доказват, че виното предпазва бъбреците, като отбелязват, че консумацията над 14 единици седмично, препоръчителния лимит във Великобритания, е била свързана с по-висок риск при всички видове напитки, включително виното.

Освен това участниците са разчитали на паметта си, за да посочат средния си седмичен прием на алкохол, което може да доведе до неточни оценки или занижаване на реалните количества.

Проучването е обхванало само възрастни на възраст от 40 до 69 години, което означава, че резултатите може да не са приложими за по-млади или по-възрастни хора.