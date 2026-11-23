Nvidia възстанови Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор в понеделник – по-малко от две седмици след шокиращата му оставка на фона на сексуален скандал с предполагаема китайска шпионка, което изстреля акциите на чип гиганта нагоре с близо 27% при предварителната търговия.

Бордът на компанията гласува единодушно да върне Хуанг като президент, главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите, след като получи информация от висши американски правителствени служители, оставила директорите с увереност, че завръщането му не представлява риск за националната сигурност, пише в официално съобщение на сайта на Nvidia.

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„Бордът вярва, че Дженсън е правилният човек да ръководи Nvidia и че възстановяването му е в най-добър интерес на нашите акционери, служители, партньори и клиенти“, заяви председателят на борда Харви Джоунс в изявление.

Дженсън Хуанг: Готов съм да се върна, ако ме повикат

„За мен е чест да се завърна в Nvidia и да ръководя една от най-значимите технологични компании в света в началото на нова индустриална революция“, каза Хуанг, като добави: „Поемам тази отговорност с най-голямо смирение и подновена отдаденост. Искам да благодаря на Съвета на директорите на Nvidia за гласуваното доверие и за внимателния подход по време на този процес. Особено съм благодарен на Харви Джоунс за лидерството му в ролята на председател, както и на Колет Крес и останалите членове на ръководния екип за това, че управляваха Nvidia през този период. Също така изказвам дълбоката си благодарност към нашите служители, акционери, лидери в индустрията и партньори по целия свят за тяхната изключителна подкрепа. Преди всичко съм благодарен за любовта и подкрепата на моето семейство. Нямам търпение да се върна към работа“.

От Nvidia заявиха, че независимото им разследване по съобщенията, че Хуанг е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване, ще продължи въпреки възстановяването му на поста.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства възстановяването на Хуанг в понеделник, като заяви, че бордът на Nvidia е взел „правилното и уместно решение“, и нарече милиардера „велик патриот и национално богатство“.

„Страната се нуждае от лидерството на Дженсън в Nvidia, за да гарантира успеха и просперитета не само на компанията, но и на американската икономика“, написа Тръмп в Truth Social, добавяйки, че правителството на САЩ няма основание да смята, че завръщането на Хуанг представлява заплаха за националната сигурност.

„Главният прокурор на Съединените щати потвърди, че правителството на САЩ не разполага с доказателства той да е извършил каквото и да било незаконно действие“, добави Тръмп, като същевременно призова Nvidia да продължи разследването на спазването на американския експортен контрол.

Възстановяването на Хуанг идва на фона на нови разкрития за връзката му с Алис Хуанг – китайска бизнесдама, която е поддържала контакт със служител на водещата разузнавателна агенция на Пекин, докато е имала романтична връзка с основателя на Nvidia, според публикация на New York Times. Американските разузнавателни служби са установили, че Алис Хуанг, която няма роднинска връзка с милиардера, е поддържала контакт със служител на Министерството на държавната сигурност на Китай от пролетта на 2025 г. до есента на 2026 г. – период, който съвпада с тяхната връзка, се посочва в материала.

Американското разузнаване е разкрило и доказателства, че нейният бизнес партньор Кан Вей, когото тя според съобщенията е представяла за свой съпруг, е работил със същата китайска разузнавателна агенция, което засилва подозренията, че Дженсън Хуанг е бил мишена на шпионска операция.

Двамата са попаднали под наблюдение и заради предполагаемото им участие в мрежа от компании в Югоизточна Азия, включително базираната в Сингапур Megaspeed, заподозрени в пренасочване на усъвършенствани чипове на Nvidia към Китай в нарушение на американските ограничения за износ. От Megaspeed отрекоха да са извършвали нарушения, а Пекин отхвърли твърденията за шпионаж като неоснователни.

Тръмп е бил информиран за предполагаемите разузнавателни връзки на Алис Хуанг още през юни 2025 г., според публикацията, но публично е поставил под съмнение дали тя е шпионка. Президентът многократно е призовавал Nvidia да върне Дженсън Хуанг на поста му, аргументирайки се, че компанията и американската икономика се нуждаят от неговото лидерство.

Скандалът се задълбочи след разкрития, че Хуанг е имал романтична връзка и с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia по въпросите на здравеопазването, която според съобщенията е била пряко подчинена на него, пише Times. Двамата са били забелязани да се държат интимно по време на годишната конференция за разработчици на Nvidia в Сан Хосе през март, съобщава вестникът.

Отделно Axios съобщи, че охранителният екип на Хуанг е предложил споразумение за конфиденциалност на случаен очевидец, заснел взаимодействие между двамата.

Напускането на Хуанг предизвика двупартиен натиск във Вашингтон за затягане на ограниченията върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект, както и засилен контрол върху бизнеса и корпоративното управление на Nvidia. Хуанг и главният юрисконсулт на компанията Тим Тетър се съгласиха да се явят на закрити изслушвания пред американски законодатели през декември.